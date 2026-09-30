Joaquín Levinton fue denunciado por abuso sexual y amenazas: qué se sabe de la acusación

Una expareja del líder de Turf denunció a Joaquín Levinton por presunto abuso sexual con acceso carnal y amenazas. La mujer relató diferentes episodios que, según aseguró, habrían ocurrido durante los años en los que mantuvieron una relación. La Justicia investiga el caso.

Joaquín Levinton, cantante y líder de Turf, fue denunciado por una expareja por presunto abuso sexual con acceso carnal y amenazas. La presentación judicial se conoció en las últimas horas y contiene graves acusaciones contra el músico.

La información fue dada a conocer en LAM (América TV). Según trascendió, la denunciante aseguró que mantuvo una relación con Levinton entre 2015 y 2020 y relató diferentes situaciones de presunta violencia física y psicológica durante ese período.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el caso quedó en manos de la Justicia y la mujer recibió asistencia tras realizar la presentación.

La denuncia contra Joaquín Levinton

De acuerdo con el relato de la denunciante, durante la relación habría atravesado situaciones sexuales sin su consentimiento y otros episodios que ahora forman parte de la investigación.

La mujer también denunció que habría sido obligada a consumir drogas y sostuvo que algunas situaciones íntimas presuntamente fueron registradas sin su autorización.

Además, describió un episodio de presunta violencia física en el que, según su versión, Levinton la habría sujetado del cuello cuando ella intentaba retirarse de un lugar.

Todos estos señalamientos forman parte de la denuncia y deberán ser analizados en el marco de la investigación judicial.

La mujer ya había realizado una presentación

Según se conoció, la denunciante había recurrido a la Justicia anteriormente, aunque aquella presentación no continuó.

Ahora decidió volver a denunciar al cantante después de encontrarse con registros audiovisuales de aquella etapa de su vida, situación que, según relató, la llevó a recordar los episodios que asegura haber atravesado.

La investigación deberá determinar las circunstancias de los hechos denunciados y avanzar con las medidas correspondientes.

Por el momento, las acusaciones corresponden al relato de la denunciante y no existe una resolución judicial que determine la responsabilidad de Levinton.