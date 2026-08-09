Alianza de Cutral Co le ganó a Patagonia y se consagró bicampeón de Lifune

Alianza de Cutral Co derrotó 4 a 2 a Patagonia en el Coloso del Ruca Quimey y se consagró bicampeón de Lifune a dos fechas de que finalice el Oficial.

El Gallo llegó a esta jornada con ocho puntos de ventaja sobre San Patricio del Chañar con nueve por jugar. El equipo del Pulpo Lencina dependía de sí mismo y lo aprovechó.

El Celeste abrió el marcador rápido y se puso 1-0 a los 10 minutos. Alexis Sánchez asistió desde el piso a Alejandro Díaz que definió con tranquilidad ante la salida del arquero visitante, Martín Rosasco.

El propio Díaz estuvo muy cerca del 2-0 al entrar solo por el segundo palo pero no le pegó bien y la salvaron en la línea. Rosasco evitó otro con la pierna ante un remate de Matías Takara.

Alianza insistió y a los 39′ metió el segundo. Bautista Monteseirin se la tocó a Alan Gutiérrez que cruzó un fuerte derechazo y amplió la ventaja. Patagonia respondió y descontó antes del descanso con un zurdazo de Juan Ignacio Parigiani.

El Gallo no permitió que haya suspenso en el final y a los 21′ del complemento anotó el 3-1. Fue en una buena jugada entre Rikemberg y Monteseirin que hicieron una pared y el primero lo definió de zurda.

Monteseirin vio la roja por segunda amarilla a 20′ del final. Más allá de esa acción, el volante fue uno de los mejores del encuentro en Cutral Co.

A pesar de tener uno menos, el ingresado Thiago Lapadu lo liquidó a los 31′ al empujarla luego de un rebote de Rosasco que le quedó justo. Patagonia descontó nuevamente en el cierre con un gol de penal de Maximiliano Azamé.

Con esta conquista, Alianza llegó a los 16 títulos en Lifune y quedó como el máximo ganador histórico con uno de ventaja sobre Independiente de Neuquén.

El Celeste ya venía de festejar en el Oficial en diciembre del 2025. Con esa liga, cortó una racha de 14 años sin campeonatos. Nueve meses después, logró el segundo consecutivo.