Neuquén negocia el traspaso de un complejo de 140 viviendas que lleva años abandonado en la meseta

El Gobierno provincial inició conversaciones formales para tomar el control de un complejo de viviendas que quedó a medio hacer en Centenario como parte del extinto programa de obras habitacionales Procrear.

La decisión fue confirmada este sábado por la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, quien dio detalles de las políticas implementadas hasta el momento para abastecer la fuerte demanda habitacional que hoy tiene Neuquén, como el lanzamiento de los créditos para la construcción y ampliación del hogar, la consolidación de los loteos con servicios y el desarrollo de nuevos barrios en distintas localidades.

«No teníamos ni con quién hablar»

En declaraciones a radio Cumbre, la funcionaria recordó que al momento de iniciar la actual gestión en 2023 existían algunos planes de vivienda financiados por el Gobierno nacional, pero con la paralización de la obra pública y la eliminación posterior del ministerio de Hábitat, esos proyectos se frenaron y ni siquiera «nos quedamos con un interlocutor para hablar y analizar cómo continuar los trabajos«.

Ante la falta de avances detalló que desde la Provincia finalmente se decidió absorber las tareas que debían ser afrontadas originalmente por la Nación y lograron completar algunas obras, entre las que mencionó un reciente paquete de 16 casas en Zapala que eran parte de un plan federal.

Consultada por la situación del complejo de Centenario, cuya suerte fue comentada tiempo atrás por este diario, detalló que esta construcción fue realizada a través del banco Hipotecario y no directamente con fondos del Estado central.

Mencionó que en ciertas ocasiones el Procrear contemplaba la entrega de desarrollos habitacionales mientras, en simultáneo, financiaba su compra por medio de créditos blandos para los beneficiarios.

En el caso de la ciudad de la Confluencia dijo que la construcción se paralizó con un avance de entre el 40% y el 50%, cifra a la que calificó como «una locura», en especial por el fuerte aumento de la población que se registra en la región.

Un primer encuentro con el banco

Frente a este panorama confirmó que se iniciaron gestiones en el Gobierno provincial para retomar el proyecto y negociar con el banco Hipotecario un posible esquema de pagos que permita su conclusión.

El primer encuentro, según dijo Bertoldi, se realizó hace un mes en ocasión de una reunión en Buenos Aires con funcionarios de la CAF y representantes de entidades bancarias que operan en Argentina.

Allí se entabló un diálogo inicial entre la Provincia y el banco para darle una salida a la situación. «La idea fue ver de qué manera podíamos pagar lo que se construyó hasta el momento y finalizar todo con fondos propios», añadió la ministra.

Indicó que hasta el momento los avances no han sido significativos y que desde el Hipotecario «no nos dieron muchas alternativas». No obstante, aclaró que la expectativa de la cartera que conduce es lograr un acuerdo «antes de fin de año».

Consideró que el siguiente paso, de conseguir algún tipo de entendimiento, será analizar el estado en el que quedó la construcción y el tiempo que llevaría culminarla.

Destacó que, a diferencia de otras propuestas habitacionales, esta no llegó a tener adjudicatarios designados, por lo que no hubo personas directamente afectadas con la paralización.

El proyecto en cuestión preveía la entrega de 140 viviendas en un predio ubicado en la zona de la meseta de Centenario. Su construcción empezó en 2022 pero se detuvo al año siguiente, con el cambio de gobierno a nivel nacional.

Las obras pendientes y el avance de los créditos

Gonzalo Peralta, coordinador general del ministerio, aclaró que no solo las obras en materia de vivienda fueron absorbidas por Neuquén, sino que también se tomaron aquellas que se vieron detenidas por la falta de fondos nacionales en otras áreas.

Recordó que ese proceso ocupó buena parte de la agenda de la cartera durante el primer año de gestión ya que se debieron negociar y renegociar los contratos con las empresas que habían sido adjudicadas.

Bertoldi, además, señaló el avance del programa Neuquén Habita y los créditos para construcción o ampliación que ya suman 3.400 preinscriptos en la provincia.

Dijo que al momento de lanzar estas líneas de financiamiento se detectó que una considerable porción de las personas anotadas no contaba con el proceso de regularización dominial de su terreno completado.

Por ese motivo se decidió agregar un programa crediticio adicional, en este caso destinado a solventar los gastos de los solicitantes al tramitar la mensura y la escritura del lote, requisito obligatorio para acceder luego al resto del préstamo.