Tras retirar autos varados por hielo y nieve, se rehabilitó el tránsito en todo el Circuito Chico

El hielo complica la circulación en algunas zonas de Bariloche, entre ellas el Circuito Chico. Foto: Municipalidad de Bariloche

La Municipalidad de Bariloche dispuso minutos antes de las 18 levantar la restricción vehicular que había impuesto horas antes en un sector del Circuito Chico debido a la presencia de nieve y hielo sobre la calzada.

El Municipio informó que luego de retirar los vehículos que estaban varados en ese trayecto de la Ruta Provincial 77 rehabilitó la circulación con la exigencia de utilizar cadenas. El tramo afectado está en el Parque Municipal Llao Llao, entre Puerto Pañuelo y el Cementerio del Montañés.

Horas antes se había adoptado el corte como medida preventiva

Cerca de las 15, la Municipalidad había adoptado la decisión de cerrar el tránsito como medida preventiva ante las condiciones que presenta la ruta y luego de registrarse importantes dificultades para circular producto de la nieve y el hielo, sumadas a la presencia de vehículos que llegaban al sector sin las cadenas colocadas, pese a que las condiciones del camino hacían necesaria su utilización.

A lo largo de este domingo, guardabosques del Parque Municipal Llao Llao colaboraron con vecinos y turistas en la colocación de cadenas, asistiendo a quienes encontraban dificultades para continuar su recorrido. Sin embargo, ante la cantidad de situaciones que comenzaron a repetirse y buscando evitar accidentes o vehículos detenidos sobre la ruta, se resolvió preventivamente interrumpir la circulación antes de las 15. La medida se extendió por casi tres horas.

El Circuito Chico es uno de los paseos tradicionales de Bariloche que se puede realizar en excursión contratada o con vehículos particulares.

Las cuadrillas municipales con personal y maquinaria de las delegaciones se mantienen operativas ante el hielo y la nieve, pero el gobierno local también pidió «el compromiso de cada conductor al momento de salir a la calle». Ya desde temprano, el Municipio solicitó extremar las medidas de precaución para transitar.

Para consultas o información, se encuentra disponible la línea gratuita 103 de Protección Civil y el WhatsApp 2944 579695, únicamente para mensajes.