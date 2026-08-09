Huracán logró un triunfo histórico en el clásico ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro

En una nueva edición del clásico, Huracán derrotó 2-0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y volvió a derrotar de visitante al rival de toda la vida luego de 25 años. La única vez que el Globo había ganado en la nueva casa del Ciclón fue en 2001. Los de Boedo y Parque Patricios se enfrentaron por la 4° fecha del Clausura.

En el arranque, el Ciclón impuso condiciones ante su gente pero no pudo vencer a Galíndez, que se lució en un par de oportunidades. A Huracán le costó acomodarse y pasar la mitad de la cancha.

Luego, cerca de los 20 minutos comenzó un juego friccionado, donde a ambos le faltó claridad para llegar al área rival. El roce se hizo protagonista del clásico, en un lapso con muchos errores propios y pelotazos sin peligro.

La fricción predominó en la primera parte del clásico. (Foto: BAIRES)

En el cierre de la primera parte, Huracán se animó y empezó a incomodar al fondo azulgrana. El equipo de Diego Martínez jugó de contra y en la última de la primera parte pudo romper la fortaleza de Gill. A los 47′, Jordy Caicedo se anticipó de gran manera después de la atajada del arquero paraguayo y silenció a todo el Nuevo Gasómetro.

¡¡EL GLOBO GOLPEÓ ANTES DEL CIERRE DEL PT!! Jordy Caicedo estuvo muy atento al rebote que dio Gill y anotó el primero de Huracán ante San Lorenzo. ¡EL HOMBRE CLÁSICO!



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En el arranque del complemento, Huracán arrancó mejor con el impulso de haber abierto el marcador. Y a los 11 minutos, tras una gran asistencia de Kalinger, Caicedo sacó un tremendo derechazo inalcanzable para Gill para aumentar la ventaja.

¡¡ES UN GOLAZO!! Jordy Caicedo la cruzó al ángulo y marcó su doblete para el 2-0 de Huracán vs. San Lorenzo. Festejó con Topo Gigio a la tribuna y se picó todo…



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Tras convertir su doblete, el ecuatoriano pasó las vallas y festejó su gol cara a cara ante la gente del Ciclón. Los jugadores de San Lorenzo lo fueron a buscar y se armó una gresca. En medio de discusiones, Gill le pegó un cabezazo a Blondel. El árbitro Herrera la fue a ver al VAR y expulsó al arquero por «conducta violenta».

El festejo polémico de Caicedo ante la gente de San Lorenzo.

Lógicamente, San Lorenzo tomó la iniciativa y trató de generar peligro en el área de Galíndez. Con más intenciones que claridad, el equipo de Gorosito dejó muchos espacios atrás que empezó a aprovechar Huracán.

El Globo tuvo el 3-0 a los 30′ del segundo tiempo con un fuerte remate de Bisanz, que rozó en el travesaño de Devecchi. San Lorenzo intentó llenar el área de jugadores pero nunca estuvo cerca de descontar. Huracán tuvo varias para aumentar la victoria, pero no fue eficaz en la resolución.

Con el triunfo, Huracán obtuvo la victoria en los dos clásicos del año, ya que en el primer semestre también fue triunfo por 1-0. El Globo llegó a los 7 puntos y está en la 4° posición de la Zona B.

Por otro lado, San Lorenzo agudiza su crisis: acumula 8 partidos sin ganar en el clásico (la última vez fue en 2022) y solo ganó un partido desde la llegada de Gorosito. Está último de la zona A con 3 puntos.

Formaciones del partido

San Lorenzo: Orlando Gill; Nicolás Blanco, Emiliano Amor, Danilo Arboleda, Alejo Córdoba, Mathias De Rittis; Facundo Gulli, Martín Río, Nicolás Tripichio; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi.

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Hugo Nervo, Lucas Carrizo, Máximo Palazzo; Facundo Kalinger, Rodrigo Fernández Cedrés, Leonardo Gil; Juan Francisco Bisanz, Jordy Caicedo, Oscar Cortés.

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: Nuevo Gasómetro