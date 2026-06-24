Fanáticos IV: Messi, una pinturita que merece 10 cuadros propios

Lionel Messi es noticia a cada rato, porque bate récords, porque juega bárbaro, porque cumple años (llegó a los 39) y también porque aparece en todas las versiones posibles. Monumentos, caretas, banderas, pantallas, disfraces, tortas….El 10 de la Selección Argentina siempre está en el centro de la escena y por eso merecía una galería exclusiva con, claro está, 10 tomas. No está él, ni su carne ni sus huesos, pero sí su irremplazable imagen, en las lentes de los reporteros gráficos de AP.

Así se festejó el cumple 39 de Leo en Berazategui. Nuevo mural, Fitito Albicelste y fiesta continuada.

El monumeto que fue inaugurado en Cutral Co, el día del debut ante Argelia. Fue obra de Aldo Beroisa.

En una peatonal del DF de México, con su rival de siempre, Cristiano Ronaldo y el público azteca.

En un centro comercial de Seattle se frenaron las compras para ver el debut de Argentina y del 10.

Camiino a la cancha para ver la segunda función de Messi. Venía de hacer tres y el récord en soledad está cerca.

Siempre Diego. La Pulga y Pelusa unidos en un trapo y con la copa más linda de todas.

Otra versión del Messi de papel, con los hinchas argentinos ilusionados.

José May, también conocido como Joe Skilz, trabaja en un mural de la Lionel Messi en las calles de Dallas.