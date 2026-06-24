Fanáticos IV: Messi, una pinturita que merece 10 cuadros propios

Lionel Messi es noticia a cada rato, porque bate récords, porque juega bárbaro, porque cumple años (llegó a los 39) y también porque aparece en todas las versiones posibles. Monumentos, caretas, banderas, pantallas, disfraces, tortas….El 10 de la Selección Argentina siempre está en el centro de la escena y por eso merecía una galería exclusiva con, claro está, 10 tomas. No está él, ni su carne ni sus huesos, pero sí su irremplazable imagen, en las lentes de los reporteros gráficos de AP.
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