Faustino Herrera hizo historia con una medalla de plata en el Sudamericano Juvenil de Squash

Faustino Herrera completó una actuación histórica en el Sudamericano Juvenil de Squash en Ecuador al lograr una medalla de plata en la categoría M11.

El joven de 10 años llegó hasta la final en su primera participación internacional. Ya era el primer neuquino en clasificar a un torneo así en la previa.

Luego de obtener la plaza a fines del año pasado, Faustino y su familia trabajaron incansablemente para conseguir los sponsors necesarios para costear el viaje.

El Sudamericano Juvenil de Squash 2025 se llevó a cabo del 17 al 22 de febrero en el

Quito Tenis y Golf Club. Herrera se metió en la final después de remontar un 0-2 en la semi.

En el último duelo, cayó ante el colombiano Cristiano Ballestas. Más allá de esa derrota, cerró una gran semana con una medalla de plata muy valiosa.

“Mi disciplina y mi desempeño durante el torneo fue lo que más me gustó, porque pude jugar

como me gusta y me sentí feliz por eso. La preparación física con Gonzalo Casares junto con la técnica y estrategia que me enseña siempre Diego Albistro me ayudaron mucho para llegar hasta la final”, destacó Faustino.

El joven continuará su calendario de competencias con las próximas fechas del Nacional de Menores en Córdoba, Chaco, Buenos Aires y Mar del Plata, a la expectativa de nuevas posibilidades internacionales.