Lionel Messi convirtió un golazo para el Inter Miami ante Kansas: el llamativo festejo

El 10 argentino del Inter Miami, Lionel Messi, abrió el marcador en el duelo frente a Sporting Kansas City, correspondiente a la vuelta de la primera ronda de la Concachampions. Luego de convertir, el rosarino sorprendió con un llamativo festejo.

A los 18 minutos del primer tiempo, la Pulga comandó el ataque de las Garzas. El capitán de la Selección Argentina le dio un pase a Luis Suárez y luego recibió en la puerta del área, la paró de pecho y sacó un zurdazo para el 1-0 parcial a favor del equipo de Javier Mascherano.

Lionel Andrés Messi.



All the angles of Messi's incredible goal 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/CqbVCdy2an