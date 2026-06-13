Fecha 13° del Federal A: jornada decisiva para los regionales

Deportivo Rincón recibirá a Juventud Unida de San Luis desde las 15. (Foto: Archivo - @deporincon)

El primer turno de la jornada será para Sol de Mayo y Deportivo Rincón: ambos jugarán desde las 15 y en condición de local.

El Albiceleste tendrá uno de los desafíos más exigentes de la temporada, ya que recibirá a Olimpo de Bahía Blanca, líder de la Zona 4 con 21 puntos y un partido menos que sus perseguidores.

El conjunto viedmense, que viene de caer como visitante ante Alvarado, marcha quinto con 13 unidades y necesita ganar para meterse en zona de clasificación. El árbitro del encuentro será el mendocino Jorge Etem.

En ese mismo horario, el León del norte neuquino será local ante Juventud Unida Universitario de San Luis por la Zona 3.

Pese a que el club anunció la llegada de Germán Noce como nuevo entrenador, Alfredo Tizza será quien dirija este encuentro, tal como ocurrió en la última fecha, cuando el equipo cayó 2-0 frente a Argentino de Monte Maíz. El flamante DT, que llega tras su paso por Juventud Antoniana en esta misma categoría, asumirá formalmente al frente del plantel este lunes.

Rincón ocupa el sexto puesto con 13 puntos y una victoria podría depositarlo en el cuarto lugar, dentro de la zona de clasificación a la Fase Campeonato. Su rival suma 14 unidades y marcha cuarto. El árbitro principal será el polémico Pablo Núñez, de San Juan.

Por último, desde las 17 y por esta misma zona, Cipolletti visitará a Costa Brava en el estadio Nuevo Pacaembú de General Pico.

El Albinegro viene de golear 3-0 a Huracán Las Heras en La Visera y se ubica tercero con 17 unidades. El conjunto pampeano, por su parte, está octavo y necesita sumar para salir del fondo de la tabla. El encargado de impartir justicia será el cordobés César Antonio Ceballos.