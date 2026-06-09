Federico Acevedo, el «9» de Cipolletti que es uno de los goleadores del Federal A: «Trabajé mucho para esto»

Federico Acevedo es uno de los goleadores del Federal A. (Foto: Oscar Livera)

Como cada nueva temporada del Federal A, Cipolletti sumó varios refuerzos en el mercado de pases pero una de sus mejores piezas ya la tenía en el club.

Se trata de Federico Acevedo que es una de las figuras del equipo en el torneo. A fuerza de goles y oficio, se adueño del puesto de «9» y hoy es indiscutible en el once inicial.

El delantero de 22 años lleva 6 tantos en 11 fechas y es el segundo máximo anotador del campeonato junto a Enzo Luna de Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y detrás de Laureano Troncoso de 9 de Julio de Rafaela que lidera con 7.

Acevedo metió dos de los tres con los que el Albinegro venció 3 a 0 a Huracán Las Heras en La Visera el domingo. El primero con un cabezazo preciso y el segundo al rematar un centro rasante de Maxi López. Con esta victoria, quedó escolta junto Atenas a uno del puntero Argentino de Monte Maíz.

«Veníamos trabajando así hace varias semanas, con cosas que salían muy bien en los entrenamientos y por momentos nos faltaba pasarlo a los partidos. Esta vez sí se nos dio eso», analizó el delantero.

«Vengo en una buena racha, me siento cada vez mejor y espero seguir así, lo que sea para ayudar al equipo bienvenido sea», destacó.

Después de ser goleador en la Liga Confluencia, firmó su primer contrato en 2023 y le surgió la chance de tener un breve paso por el fútbol griego. En el Federal A, empezó a sumar minutos el año pasado. En esta temporada, se ganó rápidamente un lugar.

«No sé si a principio de año me imaginaba estar tan arriba entre los goleadores pero siempre pienso en positivo y es algo que buscaba. Trabajé mucho para esto, era uno de mis sueños poder ser el 9 titular de Cipo, por ahora se me viene dando, estoy contento», valoró el futbolista.

Para el entrenador, Fabián Enríquez, Acevedo se volvió una fija en el once inicial. «Siempre me pide que me quede entre los centrales y luche todas. El Tucu (Pertalta) que juega ahí arriba conmigo es el que se mueve más por los costados y yo me quedo bien en el medio», explicó sobre su rol.

Cipo está en zona de clasificación desde la segunda fecha y ya lleva tres en el podio de su grupo. Sobre las expectativas en el campeonato, el delantero afirmó: «Tenemos un lindo equipo con jugadores de experiencia, muy buenos para pelear arriba y lograr la clasificación».

«Es una zona muy pareja, donde ganas dos partidos y te vas para arriba y si perdés dos quedas abajo. Esperamos seguir así», agregó.

Con el «9» afilado, Cipolletti se ilusiona con seguir en la pelea. El próximo domingo, visitará a Costa Brava en General Pico, en un encuentro que sería a las 17 horas.