Fecha FIFA: Brasil se lo dio vuelta a Australia, pero preocupa la lesión de Raphinha

Brasil venció por 4-2 a Australia en el Suncorp Stadium de Brisbane y por momentos tuvo el nivel que pretente Carlo Ancelotti, quien renovó su vínculo con los pentacampeones, a pesar del flojo rendimiento en el último Mundial. En un partido cambiante, Vanderson abrió el marcador con solo dos minutos disputados, y antes del final del primer tiempo los Socceroos se adelantaron 2-1, con los tantos de Alessandro Circati y Connor Metcalfe. Raphinha (quien salió al entretiempo con molestias) empató a los 42, mientras que Bruno Guimaraes y Vinícius Júnior aseguraron el triunfo de los sudamericanos.

La Canarinha arrancó el duelo con claras intenciones de dejar atrás el flojo rendimiento en el encuentro previo en Townsville (1-1), como lo demostró en la primera jugada del partido, donde Rayan llegó a la línea de fondo y descargó para el lateral derecho derecho, que la levantó y remató con el empeine, lejos del alcance del guardameta Patrick Beach, para convertir el 1-0 en tan solo dos minutos de juego.

Vinicius fue uno de los mejores en el equipo de Ancelotti. (AFP)

Australia aprovechó su momento

Ese envión, no obstante, duró muy poco a medida que los loscales se fueron encontrando en el partido, dominaron la posesión y comenzaron a crear chances cerca del arco brasileño. Y fue a partir de un córner a los 27 minutos, con un despeje fallido de la defensa sudamericana y un toque de taco de Alessandro Circati, que los oceánicos encontraron la igualdad, largo chequeo de VAR mediante.

El período de dominio continuó tras el empate, y solo cinco minutos después los dirigidos por Tony Popovic volvieron a golpear. Connor Metcalfe combinó con Circati desde la derecha, y en el borde del área se perfiló para su pierna izquierda y lanzó un remate inatajable para el joven Otávio, que se metió en el primer palo para desatar la locura en Brisbane.

La categoría de Brasil

Más allá de que Brasil acumule largos tramos sin que su juego fluya, el poder de fuego de sus estrellas nunca puede ser subestimado, y así lo comprobó Harry Souttar, quien bajó a Danilo Santos en el área con una barrida a destiempo a los 42. Otra vez intervino el VAR para señalar el penal, y Raphinha convirtió su lanzamiento con un fuerte tiro a la izquierda de Beach, que adivinó el lado pero no alcanzó a despejarlo.

Esa fue última intervención del flamante número 10, que no salió a jugar el segundo tiempo y fue reemplazado por Endrick. La Confederación Brasileña de Fútbol luego informó que se trató de una «molestia» en su muslo derecho lo que provocó la sustitución.

Vinicius no tardaría en tener su momento de protagonismo en el duelo, pero no por una acción de juego. Corrían 20 minutos en la segunda mitad cuando Souttar volvió a entrar con dureza, esta vez sobre el delantero de Real Madrid, quien se levantó a reaccionar con un empujón, a lo que luego lo siguió un gran número de jugadores de ambos equipos a meterse en la discusión.

Se picó. En el segundo tiempo, los muchachos perdieron la calma. Después todo volvió a la normalidad y lo ganó Brasil. (AFP)

Poco después de que se calmen los humos, el exfutbolista de Palmeiras y Lyon sí demostró algo más de calidad al generar el gol que volvió a poner a Brasil al frente. Fue su desborde hacia la izquierda y centro atrás lo que permitió que Guimaraes defina con el arco libre a los 24 y consigne el 3-2.

Este tanto precedió el primer período de dominio sostenido de los de Ancelotti en todo el partido, con varias chances de aumentar el marcador a lo largo del último cuarto del encuentro, y sobre el que capitalizarían a los 33 minutos, cuando Vinícius probó con tirar un caño a Jacob Italiano y luego Nestory Irankunda lo trastabilló apenas entró al área. Sin Raphinha para lanzar el penal, fue el número 7 el encargado de la ejecución, y al igual que su compañero acertó para sellar el 4-2.

Una vez finalizada la gira de Brasil en Australia, su próximo compromiso tendrá a la pentacampeona mundial visitando India para jugar su primer amistoso en el país asiático contra el seleccionado local, el cual tendrá lugar este sábado.