Protestas en España por vivienda: el Gobierno aprobó la paralización de desalojos hasta 2030 y la renovación automática de alquileres

El Gobierno de España anunció este martes la paralización de los desalojos hasta 2030 y la renovación automática de los contratos de alquiler para tratar de frenar la crisis de la vivienda que generó un movimiento de protesta social. Tras intensas negociaciones entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar, el Consejo de Ministros aprobó un decreto ley con ambas acciones. Algunos puntos los había anticipado Pedro Sánchez.

Estas medidas, que incluye la prohibición de desahucios se incluirán en textos que deberán votarse después en el Parlamento, donde el ejecutivo que preside el socialista Pedro Sánchez no tiene mayoría.

Qué establecen los decretos que promovió el Gobierno de España sobre viviendas

Dentro de estas medidas, el gobierno pretende aplicar también la «prohibición de la compra de vivienda por parte de los fondos buitre», según la ministra de Sanidad, Mónica García.

Estos fondos de inversión, al igual que las plataformas de alquiler turístico de corta duración, como Airbnb, están en el punto de mira de los manifestantes, que los acusan de disparar los precios al comprar viviendas en España y reducir la oferta, reportó AFP.

El Ejecutivo prevé igualmente la «regulación» de los alquileres de temporada y de habitaciones, agregó García. «Magnífico acuerdo. Hoy es un gran día para inquilinos y pequeños propietarios. Y malo para especuladores», celebró de su lado en X el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

Estas medidas, forman parte del que se ha conocido como «decreto Maricarmen», bautizado así por la madrileña de 87 años desalojada la semana pasada de la vivienda en la que residía desde hace 70 años, tras su adquisición por una empresa inversora.

Su imagen siendo sacada en camilla de su apartamento desató una ola de indignación en España y puso la crisis de acceso a la vivienda en primer plano, a menos de un año de las elecciones legislativas de 2027.

El Congreso de los Diputados celebrará un pleno extraordinario este viernes para debatir las medidas, según los medios españoles.

Acampe desde el sábado en la Puerta del Sol

Varios cientos de manifestantes y activistas ocupan desde el sábado la turística plaza de la Puerta del Sol, en el corazón de Madrid, para denunciar la crisis de vivienda y exigir más protección para los inquilinos.

Estas demandas fueron formuladas especialmente por el Sindicato de Inquilinos, que había señalado como medida principal la implantación de contratos de alquiler indefinidos, en lugar de los cinco años de vigencia actual.

En otras ciudades del país, como Málaga o Sevilla, también comenzaron a instalarse otras acampadas, por ahora menores, en las últimas horas. Mientras, en Madrid, las autoridades regionales han dado «un plazo máximo de 48 horas» a la Delegación del Gobierno para que desmantele el campamento «ilegal» de la Puerta del Sol.

Los manifestantes ya habían logrado una primera victoria en la noche del lunes, cuando se alcanzó un acuerdo con la inmobiliaria que compró el piso de Maricarmen Abascal para permitirle regresar a su casa. La octogenaria, que ha estado hospitalizada estos últimos días, aún tiene que firmarlo.