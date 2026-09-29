«La agenda paralela»: el búnker secreto del papa León XIV en Buenos Aires y la lista de invitados VIP

Durante cuatro noches de noviembre, el pontífice León XIV no solo descansará en el imponente Palacio Fernández Anchorena del barrio porteño de Recoleta.

La histórica residencia diplomática se transformará en una fortaleza vaticana para albergar, al menos, dos reuniones privadas alejadas de las cámaras y del protocolo oficial. Mientras la agenda pública acapara los flashes, la disputa política, sindical y empresaria por cruzar esa puerta ya comenzó.

¿Por qué la Nunciatura es el escenario perfecto para encuentros reservados?

La organización de la visita papal contempla dos hojas de ruta completamente distintas. Por un lado, la Sala de Prensa de la Santa Sede ya definió la grilla que todos verán: los horarios, discursos, traslados y autoridades de la gira oficial. Por el otro, existe una segunda agenda que se articula en los márgenes de los actos públicos y responde a una lógica hermética.

Este edificio de fachada francesa, techos altos y amplios jardines es territorio diplomático de la Santa Sede. Al funcionar como residencia temporal de León XIV, queda completamente aislado del ceremonial del país anfitrión. La premisa vaticana es clara: lo que admite exposición mediática ocurre en las calles, pero lo que exige estricta reserva encuentra su escenario natural puertas adentro de la Nunciatura.

El uso estratégico de las residencias pontificias es una constante en los viajes de este Papa. Un ejemplo contundente ocurrió en España en junio pasado. Además del cónclave que figuraba en el programa con el presidente Pedro Sánchez, el Papa mantuvo una reunión fuera de agenda el lunes 8 de junio con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso. La funcionaria aceptó la “máxima discreción” exigida por el Vaticano. Se espera un operativo similar en Buenos Aires para los dirigentes que logren visitar a Robert Prevost en el edificio de Recoleta.

Esta dinámica de doble agenda se repitió en África, donde recibió a líderes religiosos en la Nunciatura de Yaundé y ofició una misa privada en Luanda. Más recientemente, en el viaje a Francia, el Papa utilizó la residencia diplomática como su centro operativo exclusivo, demostrando una vez más que lo que ocurre allí adentro no está atado a la narrativa local.

¿Quién es el hombre clave que define los ingresos en Recoleta?

La llave de la casa de la avenida Alvear la tiene un diplomático elegido personalmente por León XIV hace pocos meses. Monseñor Michael Wallace Banach fue designado nuncio apostólico en Argentina el 14 de mayo, tras desempeñarse como representante en Hungría. Con décadas de servicio en la diplomacia vaticana, su nombramiento aterrizó justo cuando el viaje papal comenzó a tomar forma.

Banach será mucho más que un anfitrión formal durante esas cuatro noches. Tendrá la compleja tarea de administrar el filtro de accesos y ordenar el aluvión de solicitudes de audiencia privada. Aunque la última palabra la tendrá el Papa y su círculo íntimo, en Buenos Aires será el nuncio quien sabrá exactamente quién cruza el umbral y quién se queda en la calle.