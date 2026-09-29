Mafalda cumple 62 años: la curiosa historia de su nacimiento y por qué odiaba la sopa

Mafalda cumple este 29 de septiembre 62 años desde su primera publicación. El inolvidable personaje creado por Quino nació de una publicidad que nunca llegó a realizarse y terminó convirtiéndose en un fenómeno mundial: la historia detrás de la niña que odiaba la sopa y quería cambiar el mundo.

Este 29 de septiembre Mafalda cumple 62 años. La niña de pelo negro, enorme moño y preguntas capaces de poner en aprietos a cualquier adulto apareció oficialmente por primera vez en 1964 y, aunque Quino dejó de dibujar nuevas tiras hace más de medio siglo, su vigencia parece intacta.

Mafalda nació como parte de un proyecto publicitario que finalmente quedó trunco, pero aquel fracaso terminó convirtiéndose en uno de los grandes acontecimientos de la historieta argentina.

Su preocupación por la paz, las injusticias y el rumbo del mundo, su amor por los Beatles y, por supuesto, su histórico rechazo a la sopa, construyeron un personaje que logró atravesar generaciones y fronteras.

Mafalda cumple 62 años: cómo nació el personaje de Quino

La historia comenzó antes de su debut oficial.

A comienzos de la década del 60, Joaquín Salvador Lavado Tejón, Quino, recibió el encargo de crear una historieta para una campaña publicitaria de una línea de electrodomésticos llamada Mansfield.

La propuesta buscaba una familia de historieta y había una condición particular: los nombres de los personajes debían comenzar con la letra M, en referencia a la marca que se quería promocionar.

Así comenzó a tomar forma Mafalda.

Sin embargo, la campaña nunca llegó a concretarse y las primeras tiras quedaron guardadas. Tiempo después, Quino recuperó aquel personaje y finalmente encontró el espacio que cambiaría para siempre su carrera.

El 29 de septiembre de 1964, Mafalda debutó oficialmente como tira en la revista Primera Plana. La fecha es considerada desde entonces como el nacimiento público del personaje.

Mafalda nació para vender electrodomésticos y terminó hablando del mundo

El destino de aquella historieta fue completamente diferente al que se había imaginado inicialmente.

Lejos de convertirse en una herramienta publicitaria, Mafalda terminó transformándose en una mirada crítica sobre la sociedad, la política, las guerras y las contradicciones de los adultos.

Tenía apenas seis años, pero sus preocupaciones eran enormes.

Mafalda quería la paz, defendía los derechos humanos, se preocupaba por las desigualdades y soñaba con un mundo mejor. También era fanática de Los Beatles y observaba con desconfianza muchas de las explicaciones que recibía de los mayores.

Después de Primera Plana, la historieta pasó por el diario El Mundo y posteriormente por la revista Siete Días Ilustrados.

Por qué Mafalda odiaba tanto la sopa

Si existe una característica inseparable del personaje es su rechazo absoluto a la sopa.

Pero detrás de ese pequeño conflicto familiar había algo más.

En las tiras, la sopa funcionaba como uno de los símbolos de aquello que los adultos obligaban a hacer a los chicos aunque ellos no quisieran. Para Mafalda representaba esa imposición cotidiana contra la que se rebelaba.

El contraste era perfecto: podía preocuparse por la guerra, la política internacional o el futuro de la humanidad y, al mismo tiempo, protagonizar una batalla doméstica cuando su mamá colocaba un plato de sopa sobre la mesa.

La página oficial de Quino todavía enumera entre las cosas que Mafalda ama la paz, los derechos humanos y la democracia, mientras que entre aquello que detesta aparecen la guerra, la injusticia social, los prepotentes y, naturalmente, la sopa.

Susanita, Manolito, Felipe y los personajes que construyeron el universo de Mafalda

Con el crecimiento de la historieta llegaron los personajes que terminarían de completar su universo.

Felipe, soñador, tímido y enemigo de las obligaciones; Susanita, obsesionada con casarse y formar una familia; y Manolito, hijo de comerciantes y apasionado por los negocios, se convirtieron en algunos de los amigos inseparables de Mafalda.

Más tarde aparecieron Miguelito y Libertad, mientras que dentro de la familia se incorporó Guille, el hermano menor de la protagonista.

Cada uno representaba una manera diferente de mirar la sociedad y permitió que Quino llevara a las viñetas discusiones mucho más profundas que las habituales en una historieta infantil.

Cuándo dejó Quino de dibujar Mafalda

La vida original de la tira fue mucho más corta de lo que podría sugerir su enorme popularidad.

Quino decidió dejar de producir regularmente Mafalda en 1973. La última etapa de la historieta apareció en Siete Días y el autor explicó que había llegado a un punto en el que le costaba evitar repetirse.

La decisión no significó la desaparición definitiva del personaje. Quino volvió a dibujarla ocasionalmente para campañas sociales, educativas y vinculadas con los derechos humanos, pero nunca retomó la publicación periódica de nuevas aventuras.

Para entonces, Mafalda ya había comenzado su recorrido internacional.

De una publicidad fallida a convertirse en un fenómeno mundial

La historieta salió de Argentina y alcanzó una dimensión inesperada.

Según el sitio oficial de Quino, los libros de Mafalda fueron traducidos al menos a 26 idiomas y sus historias llegaron a lectores de distintos países y generaciones.

En 1969 comenzó su expansión europea y hasta Umberto Eco escribió sobre el personaje durante su llegada a Italia.

Décadas después, Mafalda continúa apareciendo en libros, exposiciones y esculturas alrededor del mundo.

Quino murió el 30 de septiembre de 2020, apenas un día después de cumplirse 56 años de aquella primera publicación.

Hoy, 62 años después de su debut, Mafalda sigue teniendo seis años, sigue odiando la sopa y muchas de las preguntas que hacía sobre el mundo continúan teniendo una sorprendente actualidad.