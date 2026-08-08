Federal A: Cipolletti rescató un punto ante Villa Mitre y Rincón goleó a Sol de Mayo

Gonzalo Lucero marcó un golazo desde unos 40 metros para el empate de Cipolletti. (Foto: Gentileza /Luis Amaolo).

Cipolletti aguantó y se trajo un valioso empate de Bahía Blanca. En el Fortín, el Albinegro empató 1-1 con Villa Mitre por la segunda fecha de la zona Campeonato del Federal A. Por la Reválida, Rincón goleó 4-2 a Sol de Mayo, en Viedma.

El conjunto bahiense asumió el protagonismo en el inicio y tuvo las chances más claras. A los 19 minutos, Córdoba metió un centro que encontró a Escobar, quien remató al arco, pero Crespo respondió en una doble acción.

La apertura llegó minutos más tarde, cuando Escobar capturó una pelota que había quedado boyando y sacó un remate desde afuera del área que se clavó en el ángulo.

El Albinegro reaccionó y consiguió la igualdad a los 35 minutos. Leandro Vella se hizo cargo de un tiro libre que fue rechazado por el Verde, pero la pelota quedó en los pies de Gonzalo Lucero. El jugador cipoleño amagó con jugar hacia atrás y finalmente sacó un potente remate desde afuera del área para establecer el 1-1.

En el complemento, Fabián Enríquez movió el banco, Cipolletti logró acomodarse en el campo y tuvo movilidad de pelota, aunque le faltó profundidad para definir.

Sobre el final, la visita fue en busca de la victoria y reclamó un penal por una falta sobre Andrés Almirón dentro del área, pero Rekers decidió no sancionar. Finalmente, el encuentro terminó 1-1. En la próxima fecha, Cipo recibirá a Argentino de Monte Maíz, en La Visera.

Rincón goleó a Sol de Mayo en Viedma

Por la Reválida, Rincón derrotó 4-2 a Sol de Mayo en Viedma. Facundo Cruz, en dos oportunidades, Jorge Rossi y Cristóbal Valbuena marcaron para la visita, mientras que el Albiceleste descontó con tantos de Jara y Valdebenito.

En la próxima fecha, el León recibirá a Círculo Deportivo, mientras que Sol de Mayo visitará a San Martín de Mendoza.



