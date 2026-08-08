Boca desperdició chances y empató 1-1 con Vélez en el Ducó por el Torneo Clausura

Boca Juniors empató 1-1 con Vélez Sarsfield en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El equipo de Rodolfo Arruabarrena reaccionó después de quedar en desventaja, encontró el empate a través de Santiago Ascacíbar y dominó gran parte del segundo tiempo, aunque no pudo aprovechar sus chances y terminó repartiendo puntos con el conjunto de Guillermo Barros Schelotto.

El partido comenzó con un ritmo frenético y la primera mitad fue de ida y vuelta. El Xeneize avisó a los 7 minutos con un remate de Milton Delgado que pegó en el palo tras una buena combinación entre Ascacíbar y Tomás Aranda.

Sin embargo, el Fortín golpeó a los 11. Diego Valdés ejecutó un tiro libre y sorprendió a Álvaro Montero, que había colocado apenas dos hombres en la barrera y dejó libre su palo izquierdo. El chileno aprovechó el espacio y marcó el 1-0 con un remate preciso.

🔥 ¿CENTRO? ¡¡NADA DE ESO, GOLAZO DE TIRO LIBRE DEL 10!! ¡¡VALDÉS LA CLAVÓ DESDE LEJÍSIMOS Y MARCÓ EL 1-0 DE VÉLEZ ANTE BOCA!! 🔥



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A partir del gol, Vélez creció y tuvo enseguida la chance de ampliar la ventaja. Delgado perdió la pelota en la mitad de la cancha, Matías Pellegrini dejó a Rodrigo Aliendro mano a mano con Montero y el ex-River intentó picarla, pero Leandro Paredes apareció sobre la línea para salvar a Boca.

Con el correr de los minutos, el Xeneize se repuso del golpe y encontró el empate a los 39’. Leonel Flores hizo una pared con Aranda y otra con Miguel Merentiel, que se la devolvió de taco y lo dejó dentro del área chica. El delantero remató al cuerpo de Tomás Marchiori, el arquero dio rebote y Ascacíbar aprovechó para marcar el 1-1. Fue el tercer gol consecutivo del «Rusito», que venía de convertir ante Newell’s y Estudiantes.

¡¡EL RUSITO SIGUE DE RACHA LUEGO DE SU FESTEJO ANTE EL PINCHA!! ¡¡GOL DE ASCACIBAR, LUEGO DE UNA GRAN JUGADA CON TACO INCLUIDO DE MERENTIEL, PARA EL 1-1 DE BOCA ANTE VÉLEZ!!



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Antes del descanso, los dos equipos tuvieron situaciones claras. Dilan Godoy quedó mano a mano para Vélez, pero controló mal y Montero terminó arrebatándole la pelota. Del otro lado, Ascacíbar estuvo muy cerca del 2-1: tras una jugada iniciada por Aranda y Merentiel, cabeceó en soledad y la pelota dio en el palo.

Boca dominó el complemento, pero no encontró el gol

El Xeneize comenzó mejor el complemento, aunque las chances claras llegaron recién después de los 20 minutos. Paredes filtró un gran pase entre líneas para Ascacíbar, que controló en el borde del área y sacó un zurdazo que rozó el palo izquierdo de Marchiori. Minutos más tarde, el mediocampista volvió a aparecer en el área y cabeceó un centro enviado por Lautaro Blanco, aunque se fue desvíado.

A partir de allí, fue un monólogo del equipo de Arruabarrena. Boca se instaló en campo rival y acumuló llegadas. Pasados los 25 minutos, Paredes sorprendió con un remate de media distancia tras una pared con Ascacíbar, y Flores también probó desde lejos, aunque Marchiori reaccionó y mandó la pelota al córner.

La más clara del tramo final llegó con otro intento de Delgado, cuyo zurdazo rozó el palo izquierdo del arquero de Vélez.

El marcador ya no se movió y el encuentro terminó 1-1 en el Ducó. Con este resultado, Boca suma cinco puntos, quedó sexto en la Zona A y ahora cambiará el chip para recibir a Deportivo Recoleta este martes por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Vélez, por su parte, ya no tiene puntaje perfecto pero continúa como líder con 10 unidades y sigue segundo en la tabla anual con 38.

Formaciones

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Tomás Aranda. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Emanuel Mammana, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Dylan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.