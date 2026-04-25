Federal A: Cipolletti va de local y Rincón tendrá acción de visitante

El Albinegro viene de vencer a Rincón y buscará otra alegría ante su público.



El Federal A completará este domingo su sexta fecha con actividad para los equipos regionales, menos Sol de Mayo que tiene libre. Después del enfrentamiento entre sí con triunfo para Cipolletti, el Albinegro y Rincón volverán al ruedo esta tarde.

Desde las 15:30 en La Visera de Cemento, Cipo recibirá a FADEP de Mendoza con el arbitraje del cordobés César Ceballo.

La victoria ante el León lo dejó escolta en la Zona 3 por lo que hoy intentará darle otra alegría a su gente y seguir prendido arriba en la pelea.

El equipo rionegrino no podrá contar con el expulsado Nehuén García mientras que Nicolás Trejo y Andrés Almirón, están con un pie afuera por lesiones musculares.

El que regresa es Víctor Manchafico, tras cumplir la fecha de suspensión. Todavía no puede volver Brandon Obregon, al que le quedan dos jornadas más de sanción. También están aptos para retornar, tras superar sus lesiones, Gonzalo Lucero y Nicolás Peralta.

FADEP, que ascendió este año al Federal A, todavía no ganó y está último luego de dos empates y dos derrotas.

Por su parte, Rincón buscará la recuperación tras perder el invicto contra el Albinegro al visitar a Atenas en Río Cuarto, desde las 19 con el sanrafaelino Luis Damián Martínez como juez principal.

El León, que ya tuvo su fecha libre en el comienzo y tiene un partido menos que varios rivales del grupo, quedó 6° y buscará volver a meterse entre los cinco primeros, en zona de clasificación.

Los cordobeses vienen de ganarle a Costa Brava en General Pico y están terceros en la tabla. Los otros dos partidos del grupo también serán este domingo. El puntero Juventud Unida recibe en San Luis a Argentino de Monte Maíz a las 15:30 y San Martín será local de Costa Brava en Mendoza desde las 16:30.