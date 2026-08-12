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Sociedad

Bariloche recibió 600 toneladas de sal del gobierno de Río Negro para combatir el hielo

El Tren Patagónico llegó este miércoles a Bariloche con 600 toneladas de sal. La carga permitirá intensificar la prevención, mejorar la circulación y reducir riesgos.  

Redacción

Por Redacción

Llegaron 600 toneladas de sal a Bariloche.

Llegaron 600 toneladas de sal a Bariloche.

El Gobierno de Río Negro reforzó el operativo de prevención ante las bajas temperaturas con el envío de 600 toneladas de sal a Bariloche. La carga permitirá intensificar los trabajos para evitar la formación de hielo y mejorar las condiciones de circulación durante el invierno.

En el marco de las bajas temperaturas que afectan a la región, el Gobierno de Río Negro hizo llegar a Bariloche 600 toneladas de sal para reforzar las tareas destinadas a combatir la formación de hielo en las calles.

El operativo busca mejorar la circulación y reducir los riesgos tanto para los vecinos como para los turistas durante las jornadas en las que las temperaturas descienden y las calzadas pueden presentar sectores congelados.

El gobernador Alberto Weretilneck destacó el trabajo conjunto entre los distintos organismos para acompañar a la ciudad.

“Cuando Bariloche necesita respuestas, la Provincia está presente. Este es el resultado de un trabajo conjunto que nos permite sumar herramientas para cuidar a la comunidad y acompañar a la ciudad durante el invierno”, señaló.

El operativo para mejorar el tránsito de las zonas con acumulación de nieve y hielo

Las 600 toneladas de sal fueron provistas gratuitamente por ALPAT, como parte de una colaboración con la comunidad de Bariloche.

El traslado de la carga estuvo a cargo de Tren Patagónico, mientras que los equipos de las áreas de Energía y Minería de Río Negro participaron de la coordinación del operativo.

Según informó el Gobierno provincial, el traslado pudo concretarse en tiempo récord a partir de la articulación entre distintas áreas para responder ante las condiciones climáticas del invierno.

La llegada de la sal permitirá ampliar las tareas de prevención en calles y sectores donde las bajas temperaturas favorecen la acumulación de hielo.

El objetivo es reforzar los trabajos especialmente durante las jornadas más frías, cuando aumentan las dificultades para circular y el riesgo de accidentes.

El operativo reúne al Gobierno de Río Negro, el Municipio de Bariloche y empresas provinciales, que aportaron recursos y logística para reforzar la respuesta durante la temporada invernal.


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El Gobierno de Río Negro reforzó el operativo de prevención ante las bajas temperaturas con el envío de 600 toneladas de sal a Bariloche. La carga permitirá intensificar los trabajos para evitar la formación de hielo y mejorar las condiciones de circulación durante el invierno.

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