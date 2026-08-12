Bariloche recibió 600 toneladas de sal del gobierno de Río Negro para combatir el hielo

El Gobierno de Río Negro reforzó el operativo de prevención ante las bajas temperaturas con el envío de 600 toneladas de sal a Bariloche. La carga permitirá intensificar los trabajos para evitar la formación de hielo y mejorar las condiciones de circulación durante el invierno.

En el marco de las bajas temperaturas que afectan a la región, el Gobierno de Río Negro hizo llegar a Bariloche 600 toneladas de sal para reforzar las tareas destinadas a combatir la formación de hielo en las calles.

El operativo busca mejorar la circulación y reducir los riesgos tanto para los vecinos como para los turistas durante las jornadas en las que las temperaturas descienden y las calzadas pueden presentar sectores congelados.

El gobernador Alberto Weretilneck destacó el trabajo conjunto entre los distintos organismos para acompañar a la ciudad.

“Cuando Bariloche necesita respuestas, la Provincia está presente. Este es el resultado de un trabajo conjunto que nos permite sumar herramientas para cuidar a la comunidad y acompañar a la ciudad durante el invierno”, señaló.

El operativo para mejorar el tránsito de las zonas con acumulación de nieve y hielo

Las 600 toneladas de sal fueron provistas gratuitamente por ALPAT, como parte de una colaboración con la comunidad de Bariloche.

El traslado de la carga estuvo a cargo de Tren Patagónico, mientras que los equipos de las áreas de Energía y Minería de Río Negro participaron de la coordinación del operativo.

Según informó el Gobierno provincial, el traslado pudo concretarse en tiempo récord a partir de la articulación entre distintas áreas para responder ante las condiciones climáticas del invierno.

La llegada de la sal permitirá ampliar las tareas de prevención en calles y sectores donde las bajas temperaturas favorecen la acumulación de hielo.

El objetivo es reforzar los trabajos especialmente durante las jornadas más frías, cuando aumentan las dificultades para circular y el riesgo de accidentes.

El operativo reúne al Gobierno de Río Negro, el Municipio de Bariloche y empresas provinciales, que aportaron recursos y logística para reforzar la respuesta durante la temporada invernal.