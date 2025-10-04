Federal A: Deportivo Rincón y Sol de Mayo arrancan una nueva etapa en la pelea por el ascenso

El León tiene una nueva chance de pelear por el ascenso en los playoffs.

Los playoffs por el segundo ascenso del Federal A tendrán la mayoría de sus partidos de ida este domingo con Deportivo Rincón y Sol de Mayo en cancha.

El León visita a Sportivo Las Parejas desde las 16 con el arbitraje del santafesino Enzo Silvestre mientras que el Albiceleste recibe a San Martín de Formosa en Viedma a partir de las 15 con el pampeano Cristian Rubiano como juez principal.

El equipo neuquino viene de quedar afuera con Sportivo Belgrano de San Francisco en los cuartos de final por el primer ascenso. En una serie pareja, ganó 2-1 de local, perdió 1-0 de visitante y fue eliminado por la ventaja deportiva que favorecía a los cordobeses.

Rincón hizo una buena segunda fase en la Zona Campeonato donde terminó cuarto. Eso también le valió la clasificación a la Copa Argentina 2026.

Las Parejas accedió a través de la Fase Reválida por lo que la ventaja deportiva en esta serie es para el León que definirá como local.

En el caso de Sol de Mayo, esta nueva fase es un regalo después de cumplir el principal objetivo en una temporada difícil. Los rionegrinos se salvaron del descenso en la última fecha de la Reválida y lograron quedar cuartos en su zona para clasificar a esta instancia.

Con la meta de la permanencia cumplida, dejó su cargo el entrenador Mario Martínez que asumió luego de la salida de Juan Alfonsín que arrancó el campeonato.

Los formoseños, que tienen la ventaja deportiva, vienen de ser eliminados por Bolívar en los cuartos de final por el primer ascenso.

Los otros partidos del día por esta fase del Federal A son: Mitre de Posadas – Costa Brava de General Pico, Germinal – 9 de Julio de Rafaela, Brown de Madryn – Villa Mitre, El Linqueño – Gimnasia de Chivilcoy, Juventud Unida de San Luis – Olimpo, Douglas Haig – Independiente de Chivilcoy y Boca Unidos – Juventud Antoniana.

Cipolletti perdió 1 a 0 en Mar del Plata. (Foto: Gentileza Prensa Kimberley)

Por su parte, Cipolletti jugó uno de los adelantos el viernes donde perdió 1 a 0 con Kimberley en Mar del Plata. El próximo sábado buscará ganar en La Visera de Cemento y pasar de ronda.