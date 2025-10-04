Boca busca volver al triunfo frente a Newell’s en La Bombonera: formaciones, hora y TV

El xeneize y la lepra se enfrentan por una nueva fecha del futbol argentino. Ambos equipos tratarán de romper una mala racha de resultados. Los detalles.

Boca busca recuperarse ante su gente vs Newell’s: formaciones, hora y TV

Boca Juniors se enfrenta ante Newell’s por la 11° del torneo Clausura. El partido se disputará en La Bombonera, sin la presencia de Miguel Ángel Russo, quien todavía no regresó tras sus complicaciones médicas.

Claudio Úbeda será el DT interino del xeneize y tomará las riendas del equipo por segundo partido consecutivo. Boca necesita cortar la racha de malos resultados, ya que lleva tres partidos sin ganar. Además, debe sumar para volver a la zona de clasificación de Copa Libertadores por el torneo local.

¿Qué equipo pondrá Úbeda vs Newell’s?

Boca viene de un duro golpe tras perder en el último minuto frente a Defensa y Justicia. La derrota cortó el invicto de seis partidos del equipo de Miguel Russo. El xeneize se ubica en la 8° posición de la zona A con 14 unidades. En la tabla anual, se encuentra en puestos de Copa Sudamericana: suma 47 puntos, misma cantidad que Argentinos Juniors pero con peor diferencia de gol.

Tras la dura derrota frente a Defensa y Justicia por 2-1, Claudio Úbeda piensa repetir el once que presentó en Florencio Varela. En principio, no habría modificaciones, ya que Carlos Palacios todavía no se encuentra disponible tras su lesión y Edinson Cavani, a pesar de estar concentrado, no está al cien por ciento para ser titular y se espera que sume algunos minutos en el segundo tiempo.

Newell’s busca acercarse a los puestos de clasificación

Newell’s atraviesa un momento durísimo. Al mando de Cristian «El Ogro» Fabbiani, la lepra se ubica en la anteúltima posición de la Zona A con 10 unidades, a cuatro puntos de Boca, quien por el momento sería el último equipo que estaría ingresando a los octavos de final. Además, está muy lejos de la clasificación a copas internacionales (a 11 puntos de puestos de Sudamericana).

Este partido significará el regreso de Darío Benedetto a La Bombonera. El ex delantero se fue de Boca por la puerta de atrás a mediados de 2024, luego de un mal segundo paso por el xeneize. El «Pipa» tratará de romper una insólita sequía goleadora, ya que no anota un gol desde el 5 de febrero del año pasado.

Formaciones, hora y TV

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Newell’s: Juan Espínola González; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Montero; Giovani Chiaverano, Luca Regiardo, Éver Banega, Luciano Herrera; Darío Benedetto y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Arbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: La Bombonera.

Hora: 19:00

TV: TNT Sports