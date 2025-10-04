Enzo y Garnacho bajaron a Mac Allister de la cima: Chelsea derrotó a Liverpool en la Premier League

Alexis Mac Allister no pudo con el Chelsea y resignó la punta en la Premier League. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

En partido intenso y emotivo, Chelsea derrotó de forma agónica a Liverpool por 2-1 en Stamford Bridge, en el plato fuerte de la séptima fecha de la Premier League con fuerte presencia argentina. Enzo Fernández y Alejandro Garnacho fueron titulares en los Blues y Facundo Buonanotte estuvo en el banco de los suplentes. Del otro lado, los Reds contaron con Alexis Mac Allister en el mediocampo.

Los goles del clásico entre Chelsea y Liverpool

El equipo de Arne Slot estaba obligado a ganar para recuperar el liderazgo de la liga luego de la victoria de Arsenal sobre West Ham en el inicio de la jornada.

El ecuatoriano Moises Caicedo puso en ventaja a los de Enzo Maresca a los 14 minutos con un misil desde la puerta del área, imposible de desactivar para Giorgi Mamardashvili.

CADA CÁMARA LO MEJORA: ¡IMPRESIONANTE EL GOL DE MOI CAICEDO VS. LIVERPOOL!



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/fWSOFjwuVs — SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2025

Superada la media hora de juego, Garnacho contó con una clara situación tras un córner corto. El Bichito remató a colocar y la pelota se fue pegada al palo.

El ingreso de Florian Wirtz en el entretiempo mejoró a Liverpool, que estuvo al borde del empate en la primera jugada del complemento, pero Mo Salah falló en la definición.

A los 62′ finalmente llegaría la igualdad para los Reds. Un mal control de Alexander Isak tras un centro desde la derecha le dejó servido el gol a Cody Gakpo y el neerlandés no falló.

¡HAY PARTIDO EN STAMFORD BRIDGE! Gakpo estuvo atento en el área y sentenció el 1-1 entre Liverpool y Chelsea.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/7N1INpdf4m — SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2025

En los últimos minutos, Chelsea metió contra su arco a Liverpool. Primero lo tuvo Enzo Fernández de cabeza ingresando por el segundo palo, pero el poste le dijo que no.

En el descuento, el argentino apareció nuevamente por izquierda, habilitó a Cucurella y el español metió de primera un centro rasante y pasado para que Estevao le dé la victoria agónica a los Blues por 2-1.