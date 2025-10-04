SUSCRIBITE
Enzo y Garnacho bajaron a Mac Allister de la cima: Chelsea derrotó a Liverpool en la Premier League

Los Reds cayeron 2-1 ante los Blues y resignaron el liderazgo de la Premier League, en manos de Arsenal. Mirá los goles.

Alexis Mac Allister no pudo con el Chelsea y resignó la punta en la Premier League.

En partido intenso y emotivo, Chelsea derrotó de forma agónica a Liverpool por 2-1 en Stamford Bridge, en el plato fuerte de la séptima fecha de la Premier League con fuerte presencia argentina. Enzo Fernández y Alejandro Garnacho fueron titulares en los Blues y Facundo Buonanotte estuvo en el banco de los suplentes. Del otro lado, los Reds contaron con Alexis Mac Allister en el mediocampo.

Los goles del clásico entre Chelsea y Liverpool

El equipo de Arne Slot estaba obligado a ganar para recuperar el liderazgo de la liga luego de la victoria de Arsenal sobre West Ham en el inicio de la jornada.

El ecuatoriano Moises Caicedo puso en ventaja a los de Enzo Maresca a los 14 minutos con un misil desde la puerta del área, imposible de desactivar para Giorgi Mamardashvili.

Superada la media hora de juego, Garnacho contó con una clara situación tras un córner corto. El Bichito remató a colocar y la pelota se fue pegada al palo.

El ingreso de Florian Wirtz en el entretiempo mejoró a Liverpool, que estuvo al borde del empate en la primera jugada del complemento, pero Mo Salah falló en la definición.

A los 62′ finalmente llegaría la igualdad para los RedsUn mal control de Alexander Isak tras un centro desde la derecha le dejó servido el gol a Cody Gakpo y el neerlandés no falló.

En los últimos minutos, Chelsea metió contra su arco a LiverpoolPrimero lo tuvo Enzo Fernández de cabeza ingresando por el segundo palo, pero el poste le dijo que no.

En el descuento, el argentino apareció nuevamente por izquierda, habilitó a Cucurella y el español metió de primera un centro rasante y pasado para que Estevao le dé la victoria agónica a los Blues por 2-1.


