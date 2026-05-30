Empresas y empresarios pesqueros: lo que esconde la detención de un funcionario libertario en Chubut 

Hasta la patriótica semana de mayo, muy pocos sabían de la existencia de un funcionario a cargo de la Dirección Nacional de Migraciones en Rawson, capital de la provincia de Chubut. Se llama Carlos Ernesto Rinaldi, ahijado político del diputado nacional César Treffinger, el dirigente de La Libertad Avanza dueño de la lapicera que reparte cargos nacionales en la provincia.

Se supo de su existencia después que el miércoles de la semana pasada, personal de Gendarmería Nacional se hizo presente en la oficina que ocupa Rinaldi, en Mitre al 500 de la capital de la provincia para esposarlo y llevarlo por tierra a la ciudad de Buenos Aires para que declare ante el juez Pablo Yadarola, titular del juzgado Penal Económico número 2 de CABA (como informó diario RÍO NEGRO) que investiga un presunto manejo irregular de fondos, evasión y contrabando, denuncia que le llegó al juez a través de un escueto mail anónimo.

En realidad, la declaración de Rinaldi ante el juez Yadarola puede significar la punta de un enorme iceberg de manejos irregulares en el sector pesquero de Rawson. Es que paralelamente a lo de Rinaldi, la Gendarmería Nacional realizó allanamientos en 19 empresas pesqueras y en 9 oficinas de empresarios y contadores ubicadas en las ciudades de Rawson y Trelew. Fueron ordenados por el mismo juez.

Si bien tanto los nombres de las empresas como de los empresarios fueron ampliamente difundidos por una catarata de sitios dedicados a la actividad de la pesca, diario RÍO NEGRO no pudo confirmarlos dado el blindaje informativo tanto de los ejecutores como de los ejecutados. Hubo tal protección que movimientos que suelen ser casi públicos en ciudades donde todos creen conocerse pasaron inadvertidos. Hubo que recurrir a fuentes remotas para saber de qué se trataba. Igual que el pueblo, el 25 de Mayo de 1810.

Ahora, y después de mucho peregrinar, se sabe que esa detención (la de Rinaldi) estuvo vinculada a la causa madre en la que se investigan a empresarios y empresas de la pesca de Rawson por presuntos delitos económicos, ya que Rinaldi habría participado de un trámite administrativo vinculado a los empresarios pesqueros sobre el que Yadarola puso la lupa.

La causa lleva el número 289/2026 y está caratulada “Ezequiel Jaroslavsky y otros, sobre infracción a las leyes 22.415 y 27430 del Código Aduanero y del Régimen Penal Tributario y el 303 del Código Penal”. Todas estas normas tienen que ver con evasión, lavado y contrabando, entre otras cosas. Y tienen penas que alcanzan a los 10 años de prisión.

Jaroslavsky es un conocido contador de Trelew, cuya oficina fue allanada. Presta sus servicios profesionales a varias empresas pesqueras de Rawson, pertenecientes a la Flota Amarilla. Esta flota cobró notoriedad por sus permanentes conflictos con el gobierno de la provincia que encabeza Ignacio “Nacho” Torres, los que ahora parecen haber entrado en una calma chicha.

En lo que hace a las repercusiones políticas de todo este entramado prácticamente no existieron en la provincia. En algunos casos se trató de llegar a la mismísima Karina Milei por su vinculación con Treffinger, pero habría que ver si “El jefe” (como la denomina su hermano el Presidente) está enterada de lo que pasó por estos desérticos paisajes patagónicos.

En cuanto a Rinaldi, resulta políticamente un personaje menor en Chubut. Algunos lo recuerdan en una que otra campaña libertaria andando en bicicleta por los barrios de Rawson repartiendo fotos de la cartelería oficialista y diciéndole a los vecinos “esta la pagaron con la tuya”. Vive en Playa Unión y su cargo (al menos hasta ahora) es casi decorativo.

La oficina de Migraciones en Rawson funciona en lo que fuera una casa oficial (la que ocupan generalmente diputados provinciales o funcionarios que no son de Rawson) y que fue cedida a Nación por la provincia en comodato por 90 años. Su oficina está instalada en lo que en un tiempo fue un dormitorio. A lo sumo y en su mejor época tuvo 10 empleados, pero algunos se fueron jubilando y no los reemplazaron. A otros, Rinaldi se encargó de echarlos apenas asumió en nombre de la motosierra, aunque sin motivo alguno. Empleados que sufrieron esa guillotina le hicieron juicio al Estado, según le confiaron a este medio. Tenían más de 15 años de antigüedad.

Rinaldi fue llevado a declarar por tierra. Ida y vuelta. Como su nombre apareció más que nunca en los medios, cuando volvió a la capital provincial subió a las redes un video abrazado con Treffinger y diciendo “me enteré por los diarios que fui detenido”, lo que contradice a su abogado Fabián Gabalachis quien confirmó la detención.

Días después, volvió a aparecer en las redes, pero esta vez en familia (su esposa también es militante libertaria) y junto al mar en Playa Unión, el balneario capitalino. No perdió esta oportunidad única y no dejó de lado lo que parece ser la frase de cabecera de las marquesinas libertarias: “La gente no odia lo suficiente a los periodistas”, dijo en el video. Fin.