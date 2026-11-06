Deportivo Roca y Atlético Regina ganaron como visitantes y siguen compartiendo la cima del Clausura

Valentín Salinas aplicó la ley del ex y le dio la victoria a Deportivo Roca frente a La Amistad. (Foto: Prensa Deportivo Roca)

La Liga Confluencia sigue al rojo vivo. Deportivo Roca y Atlético Regina se hicieron fuertes como visitantes y siguen compartiendo la cima del torneo Clausura, mientras que Círculo Italiano derrotó a Cipolletti como local y salió de la zona de descenso.

En Cipolletti, el Naranja se impuso 1-0 ante La Amistad. El gol llegó sobre el final y tuvo ley del ex: Valentín Salinas recibió en el borde del área y, de primera, abrió el pie para darle el triunfo por la mínima al conjunto roquense.

El Albo, por su parte, visitó a Catriel y sigue a paso firme. Fue goleada por 3-0, con un doblete de Rubén García y un tanto de Sebastián Martínez. La Depo, en cambio, se complicó en la lucha por la permanencia.

En la 13° y última fecha, Deportivo Roca recibirá a CIMAC y Atlético Regina será local ante San Martín de Cipolletti. Ambos suman 26 puntos y son los únicos con posibilidades de consagrarse. En caso de que terminen igualados, habrá un partido de desempate en estadio neutral.

El Grana ganó y tomó un respiro en la lucha por la permanencia

En el otro duelo de la jornada, Círculo Italiano consiguió un triunfazo como local frente a Cipolletti por 1-0, con gol de Milton San Martín. De esta manera, el Grana llegó a los 26 puntos en la tabla anual y salió de la zona de descenso, al ubicarse en el 10° puesto.

Catriel, por su parte, quedó 11° con 25 unidades tras la derrota ante Atlético Regina. Comparte esa posición con Pillmatún y Deportivo Huergo, que todavía deben jugar sus respectivos partidos. Los tres equipos están igualados en el segundo cupo de descenso y, si la tabla termina así, deberán disputar un triangular para definir quién pierde la categoría.

El primero en salir a la cancha será Pillma, que este viernes recibirá a Unión desde las 21:30. Deportivo Huergo, por su parte, se enfrentará con Argentinos del Norte el domingo desde las 15.

También el domingo, San Martín (8° con 29 puntos) recibirá a CIMAC (9° con 28) en Cipolletti, en otro duelo clave por la permanencia en Primera.

En el mismo horario, Fernández Oro visitará a Petroleros Pampeanos con la obligación de ganar para mantener sus chances de permanencia, ya que ocupa el último puesto de la tabla anual, con 20 puntos, y por ahora estaría perdiendo la categoría.

En caso de que dos equipos terminen igualados en puntos en la zona de descenso, deberán disputar un partido desempate en cancha neutral. Si son más de dos los involucrados, se jugará un triangular o cuadrangular, según corresponda.