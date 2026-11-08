Quini 6: un apostador ganó más de $1.944 millones y La Segunda acumuló un pozo récord

Durante el sorteo número 3.424 del Quini 6, administrado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, un único apostador acertó la combinación perfecta de seis cifras en el Tradicional Primer Sorteo y se adjudicó la impactante suma de $1.944 millones.

En contrapartida, las variantes de La Segunda y La Revancha de Quini 6 no registraron tarjetas premiadas con el pozo mayor, mientras que el Siempre Sale distribuyó fondos millonarios entre una multitud de más de 260 ganadores en todo el territorio nacional.

Resultados Quini 6: números ganadores del sorteo 3.424 del domingo 8 de noviembre 2026

El bolillero oficial de la Lotería de Santa Fe, en su clásica emisión dominical, arrojó las siguientes combinaciones de la suerte y escalas de cobro:

Modalidad de juego Bolillas sorteadas Estado de la jugada Ganadores y monto asignado Tradicional Primer Sorteo 01 – 16 – 25 – 29 – 37 – 43 1 ganador con 6 aciertos Más de $1.944 millones La Segunda del Quini 20 – 21 – 34 – 35 – 38 – 39 Vacante $2.464 millones acumulados La Revancha 08 – 09 – 10 – 17 – 21 – 32 Vacante $1.691 millones acumulados El Quini que Siempre Sale 07 – 14 – 31 – 36 – 42 – 45 Con ganadores 266 ganadores con 5 aciertos (más de $1 millón c/u)

Próximo sorteo de Quini 6: pozo acumulado para el miércoles 11 de noviembre 2026

Para la próxima cita de mitad de semana, la Lotería de Santa Fe confirmó que la masa poceada global superará los $6.500 millones, traccionada de forma directa por el récord de La Segunda y los casi $1.700 millones que arrastra La Revancha.

Los apostadores pueden tramitar sus cupones oficiales, integrados por seis cifras del 00 al 45, en las agencias de quiniela habilitadas antes de las 19:30 del miércoles por la tarde.

El acto público oficial se realizará el miércoles 11 de noviembre 2026 a las 21:15 en la sala institucional, contando con transmisión federal en directo por la TV Pública, RTS Santa Fe y vía streaming en la cuenta oficial de YouTube del organismo.