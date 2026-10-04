Video | Clásico de Córdoba: atacaron el micro de Belgrano antes del partido ante Talleres

El colectivo que trasladó al plantel de Belgrano de Códroba llegó con una ventana rota al Kempes. (Foto: Ariel Carreras)

Tensión en la previa del clásico cordobés entre Belgrano y Talleres por el torneo Clausura. El micro que trasladó al plantel del Pirata al estadio Mario Alberto Kempes fue atacado y llegó a las inmediaciones con una ventana rota. No hubo heridos y dos personas fueron detenidas por el episodio.

Según se observó en las imágenes de la transmisión televisiva ESPN, el vehículo sufrió la rotura de una de sus ventanas, justo en el sector donde se encontraba el juvenil Lautaro Gutiérrez. El futbolista no resultó herido.

El micro de Belgrano fue agredido y llegó para el clásico vs. Talleres por la fecha 11 del #TorneoClausura… ¡CON UNA VENTANA MENOS! https://t.co/SectHIdylZ October 4, 2026

Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre el ataque ni las circunstancias en las que ocurrió. Lo que sí fue confirmado es que no hubo personas afectadas y que dos individuos fueron detenidos.

El episodio ocurrió antes del clásico entre Belgrano y Talleres, que se disputa esta tarde desde las 17 en el estadio Mario Alberto Kempes.

Con información de ESPN