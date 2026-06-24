FIFA confirmó el árbitro para el duelo entre la Selección Argentina y Jordania

El rumano Kovacs es el árbitro designado para el encuentro de la Albiceleste.

Hace instantes, se confirmó el árbitro para el partido entre la Selección Argentina y Jordania por la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. El encargado de impartir justicia en Dallas será el rumano Istvan Kovacs y estará acompañado por sus compatriotas Mihai Marica y Ferencz Tunyogi.

La designación oficial de FIFA.

Será su segundo encuentro en esta Copa del Mundo, ya que el pasado sábado dirigió en la goleada 4-0 de Japón sobre Túnez por la segunda fecha del grupo F, en un partido que quedó en la historia, ya que fue el número 1000 de la competencia. Además, recibió una indumentaria especial para dirigir este compromiso.

El europeo de 41 años es árbitro internacional desde 2010 y tiene un gran recorrido en los últimos años. Tuvo acción y fue uno de los mejores referees en la Eurocopa 2024. El punto máximo de su carrera fue en 2025, cuando fue designado por UEFA como el juez principal de la final de Champions League entre PSG e Inter.

Kovacs se caracteriza por un estilo de conducción enérgico, con gran despliegue físico y una tendencia a mantener el control disciplinario sin perder fluidez en el juego.

La Selección cerrará la primera ronda frente a Jordania el sábado desde las 23:00 horas. Con el 1er lugar asegurado, Scaloni le dará minutos a futbolistas que no tuvieron la oportunidad de jugar en esta cita mundialista.