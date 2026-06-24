La formación alternativa que prepara Scaloni para el duelo de la Selección Argentina ante Jordania

Este martes, la Selección Argentina volvió a entrenarse en Kansas luego del triunfo 2-0 sobre Austria y la clasificación a 16avos de final como líder del grupo J. Los titulares realizaron tareas regenerativos y quienes tuvieron poca o nula actividad trabajaron en campo.

Tras el primer objetivo cumplido, Lionel Scaloni empieza a armar el equipo para el duelo de la última fecha, que se jugará el próximo sábado a las 23 horas ante Jordania. Será un partido para darle rodaje a futbolistas que esperan su oportunidad en la cita mundialista.

A pesar de que faltan tres prácticas, ya se empieza a definir el once inicial que saltará a la cancha en Dallas. La línea defensiva podría estar integrada por Montiel (ya recuperado), Otamendi, Senesi y Tagliafico. En la mitad de la cancha, Paredes es una fija y estaría acompañado por Exequiel Palacios y Valentín Barco.

Arriba, quienes pican en punta para ser titulares son Julián Álvarez y Nicolás González, ya que ambos sumaron minutos desde el banco en los dos partidos. Las grandes dudas pasan por el arquero y el capitán.

Emiliano Martínez ya está recuperado de su fractura y tuvo grandes actuaciones en las primeras dos fechas, pero no se descarta que esté en el banco contra Jordania. De ser así, el que estaría bajo los tres palos sería Gerónimo Rulli.

Por otro lado, la presencia de Lionel Messi no está confirmada. La Pulga ya tiene 5 goles en esta Copa del Mundo y quiere jugar la mayor cantidad de minutos que pueda. Sin embargo, Lionel Scaloni evaluará si será titular, ya que no hay nada en juego y es preferible que llegue sin cargas para el primer mata-mata.

La probable formación

Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco; Lionel Messi o Nicolás Paz, Julián Álvarez y Nicolás González.