Avanza el Parque Agroalimentario del Neuquén: ya se vendieron 16 lotes y negocian más

Hasta el momento se han vendido 16 lotes de los 30 disponibles y se está negociando la venta de más parcelas. Foto: archivo Cecilia Maletti.

La obra del Parque Agroalimentario del Neuquén (PAN) alcanzó el 60% de ejecución, con la instalación terminada de las redes subterráneas de agua, cloacas y comunicaciones.

El proyecto requirió una inversión de US$30 millones. Hasta el momento se han vendido 16 lotes de los 30 disponibles y se está negociando la venta de más parcelas.

En díalogo con Diario RÍO NEGRO, el presidente del Mercado Concentrador, Diego Molina, contó «estamos en tratarías de vender otros 5 lotes con dos empresas«.

Explicó que, tras finalizar la instalación de los servicios de agua potable, cloacas, gas y comunicaciones, avanzarán con el tendido eléctrico y el asfaltado de las calles.

Parque Agroalimentario del Neuquén: de qué trata

El PAN buscará reunir y organizar a las empresas de alimentos en un sólo sector. Estará conectado al Mercado Concentrador, aunque tendrá dos vías de acceso para su funcionamiento independiente.

El PAN se encuentra entre la Ruta Provincial N°7 y la nueva traza de la Ruta Nacional N°22, en cercanías al resguardo aduanero de Centenario, la Zona Franca de Zapala y el Aeropuerto Internacional de Neuquén.

La iniciativa se financia a partir de un modelo público-privado: provincia aporta las tierras y la inversión privada cubre los costos de la obra a través de la compra de lotes.

Algunos rubros de las empresas que ya invirtieron en los lotes son logística y distribución de panificados y bebidas, una fábrica de dulces y distribuidora de miel, un secadero y envasado de frutos secos y un frigorífico para la producción secundaria (trozado y envasado al vacío).

El predio de 8 hectáreas está dividido en 30 lotes de entre 1.600 y 2.000 m². Cada lote tendrá los servicios completos y se estima que las obras finalicen en el período febrero-marzo del 2027.