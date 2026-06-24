¡Feliz cumple Leo! Todos los cumpleaños de Messi con la Selección Argentina

El primer festejo de Messi con Argentina fue cuando cumplió 18 años y todavía jugaba en la Selección juvenil.

Este miércoles 24 de junio Lionel Messi cumple 39 años y nuevamente atraviesa un festejo con la Selección Argentina. Por decimotercera vez, el astro celebra en la concentración albiceleste en medio de una competencia internacional. Es decir, un tercio de los cumpleaños de su vida.

La primera vez fue allá en 2005 cuando cumplía 18 años, hace más de dos décadas, mientras se disputaba el Mundial Sub 20 en Holanda. Luego, al año siguiente festejó por primera vez en una concentración mundialista en Alemania junto al gran Juan Román Riquelme y el chef del equipo Diego Iacovone.

La foto con otros protagonistas en 2006.

En 2007, por tercer año consecutivo, la Pulga celebró sus 20 en la Copa América de Venezuela y por primera vez tuvo su primera torta para él. Luego, hubo que esperar hasta el 2010, donde sopló las velitas en Sudáfrica ya como máxima figura de la Albiceleste.

La celebración en 2010 en continente africano.

Al año siguiente, llegó la única celebración con la Selección en territorio argentino, ya que en 2011 se disputó la Copa América en el país. En 2014, cumplió los 27 años en Brasil y volvió a sacar la tradicional foto con el cocinero del plantel.

La Pulga volvió a posar con acompañante en 2014.

En 2015 y 2016, Leo volvió a completar un «tridente» de cumpleaños con la Albiceleste. La Pulga festejó un año más de su vida en Chile y Estados Unidos, donde se disputaron las Copa América, respectivamente.

La característica sonrisa de Leo en su festejo

Ya en 2018, en la concentración mundialista de Rusia, Leo cumplió 31 años y lo volvió a festejar acompañado. En 2019 y 2021 celebró su natalicio en Brasil, mientras que se disputaba la Copa América. Este último festejo sería especial ya que unos días después lograría su primer título con la Selección Argentina.

Una nueva celebración en Brasil, a vísperas de su primer título con Argentina.

El último festejo con la Albiceleste llegó en 2024, cuando el capitán cumplió los 37. Fue una celebración especial, ya que fue el primero como campeón del mundo y así se lo hizo saber a todos con una gran decoración y tres tortas repletas de celeste y blanco.