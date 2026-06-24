Energía nuclear en Argentina: comienza en Bariloche un diplomado para pasar «del mito a la realidad»

El próximo 29 de junio comenzará en Bariloche un diplomado en energía nuclear, donde se enseñará cuales son sus conceptos clave, que papel cumple en la actualidad y cuál es su impacto en sectores como la industria, la medicina y el desarrollo tecnológico.

«Energía Nuclear: del mito a la realidad» es el nombre de esta propuesta de formación impulsada por la Secretaría de Extensión del Instituto Balseiro, financiada por la Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro y gestionada a través de la Unidad Provincial de Enlace con las Universidades.

La iniciativa forma parte de una serie de acciones de capacitación y cooperación desarrolladas a partir del convenio suscripto entre el Gobierno de Río Negro y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), institución de la cual depende el Instituto Balseiro, con el objetivo de fortalecer la formación técnica y científica vinculada al sector energético.

La capacitación se desarrollará entre el 29 de junio y el 3 de julio en modalidad presencial, y contará con un cupo de 30 participantes. El programa fue diseñado como una semana intensiva de formación, compuesta por cinco jornadas de trabajo orientadas a profundizar contenidos específicos y promover el intercambio directo entre estudiantes, investigadores y docentes especializados.

Qué incluye la capacitación

Durante el curso se abordarán conceptos fundamentales relacionados con la energía nuclear, sus aplicaciones actuales y sus beneficios en ámbitos como la industria, la medicina y el desarrollo tecnológico. Asimismo, se analizará el papel estratégico de Río Negro dentro del ecosistema nuclear argentino y las oportunidades que genera esta actividad para la provincia.

La propuesta incluye además un repaso de contenidos desarrollados previamente en la instancia virtual, actividades experimentales en laboratorios especializados y visitas al reactor escuela RA-6, uno de los principales centros de formación e investigación nuclear del país.

Como cierre de la capacitación, los participantes deberán presentar un trabajo integrador y recibirán sus certificados de finalización al concluir la última jornada.

Según se indicó desde el gobierno provincial, esta medida busca fomentar la capacitación de recursos humanos especializados, además de consolidar su rol como provincia estratégica para el desarrollo científico, tecnológico y energético en el país.