Fin de ciclo: San Lorenzo echó a Pipo Gorosito luego de dos meses y ocho partidos dirigidos

Néstor "Pipo" Gorosito fue despedido como entrenador de San Lorenzo luego de la derrota ante Instituto. (Foto: Archivo - Clarín Fotografía)

Luego de la derrota por 1-0 ante Instituto en Alta Córdoba el lunes por la noche, la dirigencia de San Lorenzo, encabezada por Marcelo Culotta, decidió ponerle fin al breve ciclo de Néstor Gorosito como entrenador del club.

Pipo había sido anunciado como nuevo DT del Ciclón a principios de julio y, tan solo dos meses después, la comisión directiva optó por destituirlo debido a los malos resultados.

En este segundo paso por el club de Almagro, Gorosito dirigió ocho partidos, con un saldo negativo de cuatro derrotas, dos empates y dos victorias.

Además, su equipo quedó eliminado en los 16avos de final de la Copa Argentina, tras caer en la tanda de penales ante Deportivo Riestra, y perdió el clásico ante Huracán en condición de local, resultado que cortó una racha de alrededor de 24 años sin derrotas ante el Globo en el Nuevo Gasómetro.

En su primera etapa al mando del Ciclón, entre 2003 y 2004, Pipo dirigió 46 partidos oficiales, con un balance de 22 victorias, 12 empates y 12 derrotas.

Ahora, según informó César Luis Merlo, la dirigencia de San Lorenzo deberá afrontar el pago de tres sueldos, tal como estaba estipulado en el contrato, y comenzará con la búsqueda de su sucesor.

Mientras tanto, Walter Perazzo se hará cargo del plantel de manera interina y será el entrenador frente a Talleres, este sábado en el Nuevo Gasómetro.