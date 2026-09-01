Los patrimonios de Javier y Karina Milei: cuánto declararon y cuánto aumentaron en 2025

El presidente Javier Milei presentó ante la Oficina Anticorrupción su declaración jurada correspondiente a 2025, en la que informó un crecimiento nominal de su patrimonio del 43,3% durante su segundo año de gestión.

Milei declaró un aumento patrimonial del 43,3% durante 2025

Según el documento, sus bienes, depósitos y dinero pasaron de $206,05 millones al inicio del año a $295,18 millones al cierre, una diferencia de $89,1 millones. El mandatario, además, registró una deuda de $586.357 con el Banco Supervielle, que no figuraba en su declaración anterior.

Milei declaró ingresos por $81,8 millones y gastos personales por $66,26 millones. No incorporó nuevos bienes, sino que actualizó la valuación de los que ya poseía. El inmueble de 100 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires pasó de estar valuado en $38,4 millones a $73,57 millones. En cambio, mantuvo sin cambios la valuación de una Mercedes-Benz Sprinter, en $20,17 millones, y de un Peugeot RCZ Coupé, en $16,25 millones.

También aumentó en pesos el valor declarado de sus tenencias en dólares: US$65.562 depositados en una caja de ahorro y US$20.000 en efectivo, debido a la variación del tipo de cambio, de $1.029 a $1.446.

Karina Milei declaró un patrimonio de $35,31 millones, frente a $11,4 millones un año antes: una suba del 210%. El principal motivo fue la revaluación de su vivienda de 150 metros cuadrados con cochera en Vicente López, cuyo valor pasó de $3,99 millones a $28,16 millones. La funcionaria informó ingresos netos por $33,12 millones y gastos por $33,69 millones. Sus deudas aumentaron a $969.471 y sumó una cuenta de una billetera virtual por $3,85 millones.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, declaró un patrimonio de $19.209 millones, contra $11.851 millones en 2024, un incremento del 62%. De sus $12.730 millones en depósitos bancarios, el 97% está en el exterior, principalmente en una cuenta en Estados Unidos. Sus gastos personales durante 2025 fueron de $237 millones.

Con información de NA