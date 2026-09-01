Capturaron a un prófugo en la Terminal de Viedma, que era buscado por la Justicia de San Juan desde 2022

Un hombre buscado en San Juan por lesiones y amenazas fue detenido en la terminal de Viedma, Río Negro. Foto: gentileza

Un hombre de 34 años que era buscado por la Justicia de San Juan desde 2022 fue detenido este lunes por la mañana en la Terminal de Ómnibus de Viedma.

El operativo estuvo a cargo de agentes de la Subcomisaría 63°, quienes realizaban tareas de control e identificación en el sector de la terminal, alertando un pedido de captura vigente al ingresar los datos al Sifcop.

Una causa interprovincial

De acuerdo al Gobierno de Río Negro, el requerimiento había sido solicitado por la provincia de San Juan y está relacionado con una causa judicial iniciada en 2022 por lesiones y amenazas, que tramita ante la Justicia sanjuanina.

En este sentido, desde el Ministerio de Seguridad y Justicia destacaron que el intercambio de información entre jurisdicciones permite detectar requerimientos judiciales vigentes y actuar ante las alertas emitidas de forma coordinada.

Mientras que el Gobierno provincial señaló que la incorporación de tecnología y sistemas de información a las tareas de seguridad, tales como el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop) permite acceder a la información e identificación en tiempo real.