Boca: Riquelme hará un inteno por una figura de la Selección Argentina

Boca sueña con la llegada de Lo Celso en este mercado de pases.

Boca quiere seguir rompiendo el mercado y no detiene sus pretensiones de sumar jerarquía de primer nivel internacional. Con la figura de Juan Román Riquelme a la cabeza y el liderazgo dentro del plantel de Leandro Paredes, el club de La Ribera volvió a poner la mira en un nombre que ilusiona a todos los hinchas: Giovani Lo Celso.

El mediocampista rosarino, pieza importante en el engranaje de la Selección Argentina de Lionel Scaloni y de brillante presente en el fútbol europeo, figura nuevamente en la nómina de prioridades del Xeneize para cerrar el mercado de pases.

Giovani Lo Celso, el sueño de Boca para reemplazar a Aranda

Si bien de momento se trata de un sondeo preliminary y no existe un acuerdo formal firmado entre las partes, aseguran que comienza a tomar fuerza la posibilidad de realizar un esfuerzo económico por el zurdo.

💣🇦🇷 BOCA JUNIORS QUIERE A GIO LO CELSO PARA REEMPLAZAR A TOMÁS ARANDA.



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Más allá del sueño, Boca deberá realizar un importante esfuerzo económico para contar con la presencia de Lo Celso, soñando con volver a ganar un título internacional luego de 18 años.

La traba económica y el presente de Lo Celso en Europa

El volante de 30 años mantiene contrato vigente con el Real Betis de España hasta junio de 2028. En la entidad andaluza es considerado una pieza fundamental del esquema titular y no tienen intenciones de dejarlo salir de forma gratuita.

Las pretensiones del conjunto español para desprenderse del futbolista giran en torno a una cifra cercana a los 15 millones de euros. Ahora habrá que esperar para ver si el rumor se transforma en una gestión concreta.