Un muerto en pleno centro de Neuquén: "Estaba sobre la cama y tenía golpes en la cara". Foto: Emiliano Ortiz

Un impactante hallazgo movilizó al centro de la capital provincial durante el mediodía de este martes. Un hombre de 56 años, oriundo de Mendoza, fue encontrado sin vida con severos golpes en el rostro y la cabeza dentro de un departamento ubicado en la Diagonal 25 de Mayo al 270, en el tercer piso.

El hecho quedó al descubierto alrededor de las 11 de este martes, cuando la empleada a cargo del servicio doméstico arribó al inmueble para realizar sus tareas habituales. Al ingresar, la mujer encontró al propietario tendido en el suelo con visibles heridas sangrantes. De inmediato solicitó auxilio, desencadenando la llegada del personal del Sistema de Emergencias Médicas (SIEN).

Minutos más tarde, pasadas las 11:30, los profesionales médicos confirmaron el deceso en el lugar, dando aviso urgente a las autoridades policiales e iniciando el protocolo ante una posible muerte violenta.

El cuerpo fue encontrado a las 11:30 por una trabajadora de limpieza. Foto Emiliano Ortiz.

En el sitio del hallazgo trabaja activamente el personal del Departamento de Homicidios de la Policía junto a peritos de Criminalística y representantes de la Fiscalía de Homicidios.

El comisario Sergio Llaytuqueo detalló a Diario RÍO NEGRO cómo se desencadenó el operativo: «Una señora que iba a hacer tareas de limpieza en un edificio ubicado en la Diagonal 25 de Mayo al 270, en el tercer piso, vino a hacer lo propio y constató que el dueño de la vivienda estaba en el interior del inmueble con unos golpes, heridas sangrantes en el rostro y en el cuero cabelludo. Viene la ambulancia a las 11:30 y constatan que efectivamente la persona estaba sin vida.»

Sobre la víctima, de quien aún no se trascendió la identidad oficial, el comisario confirmó que «se trata de una persona masculina de 56 años de edad, oriundo de Mendoza, el cual vivía solo» en esa vivienda.

Ocurrió en el tercer piso de un edificio céntrico de Neuquén capita, sobre la calle Av 25 de Mayo. Foto Emiliano Ortiz

«Todavía se está haciendo el trabajo de Criminalística en el lugar. Recién a las 11:00 se da conocimiento, viene la ambulancia a las 11:30 y nos empezamos a juntar todos. Se está llevando a cabo recién el trabajo de campo», explicó a este medio.

Las autoridades mantienen bajo estricto hermetismo el avance de las pericias para determinar las circunstancias del hecho, la causa precisa de la muerte y si existió la intervención de terceras personas. La autopsia del cuerpo se llevará a cabo en las próximas horas en el Cuerpo Médico Forense.