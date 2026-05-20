Insólito accidente en Chubut: fue atropellada por su propio auto cuando revisaba una falla en la batería

Una mujer de 39 años fue atropellada por su propio auto este martes en Comodoro Rivadavia, Chubut, mientras revisaba la batería del vehículo con el capot levantado. El episodio ocurrió sobre la avenida Julio Argentino Roca al 600 de la localidad costera y quedó grabado por cámaras de seguridad.

Según publicaron medios locales, la conductora sufrió una herida sangrante y debió ser trasladada al Hospital Regional. Los médicos le realizaron estudios y descartaron fracturas o lesiones graves.

El video del accidente en Comodoro Rivadavia se viralizó rápidamente

Las imágenes muestran a la mujer ubicada frente a un Renault Clío negro mientras manipulaba los cables de la batería. En ese momento, el vehículo comenzó a avanzar de manera repentina.

La conductora perdió el equilibrio y cayó sobre el asfalto. Segundos después, una de las ruedas le pasó por encima del pecho mientras el auto continuó desplazándose algunos metros más.

Un testigo declaró que la mujer intentaba conectar los cables de la batería cuando ocurrió el accidente. La principal hipótesis es que el vehículo habría quedado sin el freno de mano colocado.

Cómo sigue la salud de la conductora atropellada por su auto

Tras el episodio, personal policial y una ambulancia acudieron al lugar para asistir a la víctima. Los agentes constataron que presentaba una herida sangrante y coordinaron el traslado al centro de salud.

De acuerdo con los medios locales, la mujer fue sometida a estudios de alta complejidad y permanece fuera de peligro. Hasta el momento no se informó un nuevo parte médico oficial.

El caso recordó otro hecho ocurrido en enero en la misma ciudad, cuando un hombre intentó detener una camioneta que se desplazaba en una pendiente y terminó atropellado por el vehículo.