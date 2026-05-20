Programación del Federal A: Cipolletti y Sol de Mayo juegan el domingo, Rincón descansa

Hace instantes, el Consejo Federal dio a conocer los días, horarios y árbitros para la 10° fecha del Federal A, donde Cipolletti y Sol de Mayo tendrán acción el domingo y Deportivo Rincón tiene fecha libre.

Este fin de semana será el inicio de la segunda vuelta, donde se invertirán las localías. La gran particularidad es que los equipos rionegrinos serán los únicos de sus grupos que jugarán su partido al mismo tiempo que se esté disputando la final del futbol argentino entre River y Belgrano.

Cipolletti recibirá en la Visera de Cemento a Atenas de Río Cuarto a partir de las 15:30, con el arbitraje del bahiense Fernando Marcos. Será un duelo difícil para el Albinegro, donde se medirá ante el único puntero de la zona, tratará de cortar la racha negativa de dos derrotas consecutivas y volver a estar en puestos de clasificación para la zona campeonato. Se vuelven a ver las caras luego del 3-1 a favor del equipo cordobés en el arranque del torneo.

La fecha en este grupo comenzará el sábado. Desde las 15:30, jugarán Argentino de Monte Maíz – Huracán Las Heras y Juventud Unida – San Martín de Mendoza. Y el domingo se enfrentarán Fadep – Costa Brava (11:30). Deportivo Rincón tendrá fecha libre y volverá a jugar en la 11° fecha ante Fadep en condición de local.

Sol de Mayo viaja a Chubut

Por otro lado, en la zona 4, Sol de Mayo viajará a Trelew para medirse ante Germinal. El encuentro comenzará a las 15 con el mendocino Luis Martínez como juez principal. Ambos llegan con 10 puntos y se ubican en la 5° y 4° ubicación, respectivamente. En la primera rueda, el duelo fue empate 1-1 en Viedma.

El conjunto capitalino desea cortar en Chubut una racha de tres partidos sin conocer la victoria. La última vez que sumó de a tres fue de local el pasado 19 de abril ante Guillermo Brown.

El domingo también jugarán Santamarina – Guillermo Brown (11:00) y Alvarado – Olimpo (12:15). La fecha se cerrará el lunes, en el duelo que protagonizarán Villa Mitre y Kimberley (15:00).