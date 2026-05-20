Refugio en Bariloche: Iván de Pineda y su casa que respeta la esencia de la Patagonia

Casa de Iván de Pineda en Bariloche: el refugio sustentable con arquitectura de piedra, madera y vidrio en la Patagonia.-

El diseño residencial en zonas de alta montaña ha evolucionado hacia una mímesis perfecta con el entorno, priorizando la sustentabilidad estética y el uso de recursos locales. En este marco, la casa de Iván de Pineda en Bariloche, ubicada específicamente en el exclusivo sector de Villa Arelauquen, se posiciona como un ejemplo de arquitectura patagónica contemporánea.

La propiedad de Iván de Pineda utiliza una equilibrada tríada de materiales: piedra, madera y vidrio, logrando que el volumen edificado se mimetice de manera orgánica con la geografía de esta región en la Patagonia.

Este refugio de descanso fue concebido bajo premisas bioclimáticas, donde la orientación de las aberturas optimiza la captura de luz solar y las visuales hacia el Cerro Otto, aislando el interior del clima extremo de la cordillera.

Habitar la Patagonia: el diseño interior y la calidez en la casa de Iván de Pineda en Bariloche

Al traspasar el acceso principal, la planta baja de la casa de Iván de Pineda en Bariloche revela un esquema de áreas integradas y fluidez espacial.

El living en desnivel se consagra como el corazón de la vivienda, estructurado a partir de un imponente sofá en «L» de tonos neutros y una chimenea negra empotrada que actúa como punto focal del espacio.

El living en desnivel de la casa de Iván de Pineda en Bariloche.-

Los techos y pisos de madera maciza aportan la calidez rústica indispensable para el invierno del sur, mientras que una biblioteca de hierro alberga objetos de diseño refinado.

El living en desnivel de la casa de Iván de Pineda en Bariloche.-

La transición hacia el comedor mantiene una paleta sobria, interrumpida sutilmente por sillas tapizadas en pana de colores pasteles y una luminaria orgánica que corona una mesa de madera maciza con base metálica.

Habitar la Patagonia: integración de la cocina y el área privada de la casa de Iván de Pineda en Bariloche

La cocina de la casa de Iván de Pineda en Bariloche adopta una impronta minimalista de concepto abierto, combinando revestimientos de granito oscuro con estanterías flotantes provistas de iluminación LED integrada.

El comedor integrado de la casa de Iván de Pineda en Bariloche.-

Una isla central jerarquiza el ambiente, funcionando como espacio de desayuno directo hacia los ventanales que enmarcan el bosque autóctono. En la misma línea de sobriedad, la suite principal prioriza el confort visual mediante el uso de textiles de lana tejidos a mano, tonalidades beige y gris, y aberturas con perfiles negros que actúan como marcos de un cuadro natural vivo.

El área se complementa con un rincón de lectura íntimo, calefaccionado por una salamandra independiente para los momentos de desconexión absoluta.

El rincón de lectura íntimo en la casa de Iván de Pineda en Bariloche.-

Habitar la Patagonia: terrazas y paisajismo exterior en la casa de Iván de Pineda en Bariloche

La fachada exterior de la casa de Iván de Pineda en Bariloche se define por un techo negro a dos aguas y revestimientos de piedra rústica que emulan las formaciones rocosas de la Patagonia. Las terrazas exteriores, protegidas por barandas de vidrio templado, eliminan las barreras visuales hacia la vegetación, permitiendo disfrutar del entorno sin alterar la escala del paisaje.

El exterior de la casa de Iván de Pineda en Bariloche.-

Esta búsqueda de equilibrio entre la alta gama constructiva y el respeto por el suelo nativo demuestra que la arquitectura residencial puede ser sofisticada sin caer en la ostentación, consolidando a esta propiedad como un verdadero santuario de diseño sostenible en la cordillera.