Final de la Copa Argentina entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia: formaciones, hora y TV

Este miércoles a las 21:10 se medirán Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia por la final de la Copa Argentina. El partido se disputará en el Estadio Juan Domingo Perón, la cancha de Instituto situada en Alta Córdoba.

Para la Lepra mendocina es el partido más importante de su historia. Está ante la posibilidad de ganar su primer título nacional en la máxima categoría. Además, si se consagra campeón jugará por primera vez la Copa Libertadores.

Por el otro lado, el Bicho no sale campeón hace 15 años, cuando se consagró en el Torneo Clausura 2010. Además, es una copa que aún no tiene en su vitrina.

Como llegan los equipos a la gran final

Independiente Rivadavia se encuentra muy lejos de su mejor versión. Hace ocho partidos que no encuentra el triunfo en los 90 minutos (en semifinales le ganó por penales a River Plate). El último fin de semana, con un equipo alternativo y con la mirada puesta solamente en la Copa Argentina, perdió contra Aldosivi en Mar del Plata por 3 a 1.

Su camino hacia la final comenzó con victoria 1-0 contra Estudiantes de Caseros por los 32avos de final. Luego eliminó a Platense por penales, tras empatar 2-2 en los 90 minutos. En octavos de final, la Lepra venció 2-1 a Central Córdoba de Rosario y en cuartos fue 3-1 frente a Tigre. En las semifinales le ganó por penales a River. Ezequiel Centurión, el arquero oriundo de Cipolletti, fue la figura ya que le atajó un penal a Miguel Ángel Borja y la tanda terminó 4-3.

Por el otro lado, Argentinos Juniors llega en un mejor momento. A pesar de que su nivel más alto lo alcanzó en el primer semestre (terminó puntero en la Zona A con 33 puntos), el Bicho sigue demostrando un buen fútbol y es el cuarto equipo que más puntos sumó a lo largo del año.

El último fin de semana perdió en su visita a Barracas Central, con un equipo con gran rotación y con fallos arbitrales polémicos en su contra. Por ahora se encuentra en la posición 12° en una Zona A muy pareja en la que todavía tiene chances de clasificar a los octavos de final.

Argentinos comenzó su Copa Argentina con dos goleadas: 3 a 0 ante Central Norte de Salta y Excursionistas en 32avos y 16avos de final, respectivamente. En octavos superó por 2 a 1 a Aldosivi, en cuartos fue 1 a 0 contra Lanús y su pasaje a la final lo sacó contra Belgrano, en un partido que dio vuelta y terminó 2 a 1.

El Bicho, a diferencia de Independiente Rivadavia, no ha definido ningún partido desde el punto penal en esta Copa Argentina, pero se reforzó con un especialista como lo es Sergio «Chiquito» Romero.

Formaciones, hora y TV

Argentinos Juniors: Romero; Lozano, Álvarez, Godoy, Prieto; Fattori, Florentín; Lescano, López Muñoz, Porcel; Molina. DT: Nicolás Diez.

Independiente Rivadavia: Centurión; Studer, Costa, Osella; Cardillo, Bottari, Amarfil, Gómez; Matías Fernández; Villa y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Árbitro: Nicolás Ramírez

Estadio: Juan Domingo Perón

Hora: 21:10

TV: TyC Sports