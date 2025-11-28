¿Final de la Libertadores 2026 en La Bombonera? La Conmebol confirmó las sedes

La Conmebol descartó los rumores sobre una posible final de la Copa Libertadores en La Bombonera y confirmó que el partido decisivo volverá a disputarse en Montevideo, Uruguay, tal como ocurrió en 2021, cuando Flamengo y Palmeiras definieron el título en el Estadio Centenario. Ambos equipos volverán a verse las caras este sábado, aunque esta vez en Lima, Perú.

Si bien en aquella edición la final se jugó en el mítico Centenario, aún no está definido el estadio para la próxima final en Montevideo. Entre las opciones aparecen el Campeón del Siglo, perteneciente a Peñarol, y el Gran Parque Central, la cancha de Nacional.

Además, la entidad que regula el fútbol sudamericano confirmó las sedes de las finales de las próximas dos ediciones de la Copa Sudamericana.

La final de 2026 se disputará en Barranquilla, Colombia, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, donde hace de local Junior. El escenario había sido postulado en otras oportunidades, pero nunca llegó a albergar una final continental.

Por último, la final de 2027 será en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en el Estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera. Este estadio iba a recibir la definición de la Sudamericana 2025, pero la sede fue cambiada a Asunción (donde finalmente se consagró Lanús) debido al incumplimiento de los plazos de obras y mejoras exigidos en Bolivia.

