Flamengo y Palmeiras por la final de la Libertadores: formaciones, hora y TV

Este sábado, desde las 18 (hora argentina), Flamengo y Palmeiras se enfrentarán en la final de la Copa Libertadores 2025. El duelo promete ser apasionante: ambos tienen planteles de jerarquía y pelean mano a mano el Brasileirao.

No será la primera vez que se crucen en esta instancia. En 2021 ya disputaron la final y fue triunfo para el equipo dirigido por Abel Ferreira, que ganó 2-1 en el alargue con un gol agónico de Deyverson. Aquel tanto llegó tras una falla clave de Andreas Pereira, jugador que este año desembarcó justamente en Palmeiras.

🔙 FLASHBACK – 27 DE NOVIEMBRE DE 2021



😱 Error INSÓLITO de Andreas Pereira y gol de Deyverson en la prórroga, para que Palmeiras le gane 2-1 al Flamengo y se quede con la final de la #Libertadores: ¿Tendrá revancha este 2025 con la camiseta del Verdao? pic.twitter.com/Z3QPC5VRM7 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 31, 2025

Su último enfrentamiento por el Brasileirao fue para el Mengão en el Maracaná: victoria por 3-2 con goles de Giorgian De Arrascaeta, Pedro y Jorginho para el local, mientras que Vitor Roque y Gustavo Gómez anotaron para la visita.

Su camino hacia la final

Flamengo fue de menos a más en esta edición de la Libertadores. En fase de grupos estuvo cerca de quedarse afuera: terminó segundo detrás de Liga de Quito. Central Córdoba fue tercero, pero los tres sumaron 11 puntos y la diferencia de gol definió las posiciones del Grupo C. Deportivo Táchira finalizó cuarto.

En octavos eliminó con autoridad a Internacional de Porto Alegre por un global de 3-0, y en cuartos superó por penales a Estudiantes en La Plata, con una brillante actuación de Agustín Rossi. La clasificación a la final la obtuvo ante Racing, con un 1-0 en Río de Janeiro y un 0-0 en Avellaneda.

Palmeiras, en cambio, tuvo un recorrido arrasador. Ganó los seis partidos de la fase de grupos ante Cerro Porteño, Sporting Cristal y Bolívar, y se clasificó como el mejor primero.

En octavos superó cómodamente a Universitario y en cuartos jugó una serie de altísimo nivel ante River, ganando tanto en Buenos Aires como en San Pablo. Recién en semifinales sufrió su primera derrota: 0-3 ante Liga de Quito en Ecuador. Sin embargo, en la vuelta ganó de forma épica por 4-0 y selló su boleto a Lima.

Como llegan al paritdo por la gloria eterna

Tras clasificar en Avellaneda, el equipo dirigido por Filipe Luis disputó siete partidos: ganó cuatro, empató dos y perdió uno, el clásico ante Fluminense. Con esa campaña, el conjunto carioca llega puntero del Brasileirao, cinco puntos por encima de su escolta y con dos fechas por jugar.

Esa escolta es Palmeiras, que parece haber puesto la cabeza en la final y perdió terreno en la pelea por el título: en los últimos cinco encuentros, cayó en tres y empató dos. En medio del mal momento, Abel Ferreira apuntó contra José Manuel el «Flaco» López: “En vez de correr hacia adelante, corre hacia atrás. Si va a hacer eso, es mejor poner a Maurício o Facundo Torres. Es un delantero centro, no un armador”, dijo en conferencia de prensa.

El Flaco, en la lupa de Abel Ferreira tras los malos resultados.

También cuestionó el apretado calendario: “No es normal encadenar partidos así y tener tan poco tiempo para recuperarnos”. Y agregó: “Directores de grandes clubes de Europa me llaman y me dicen que no entienden cómo vamos a disputar la mayor competición de Sudamérica y tres días antes tenemos un partido”.

Por su parte, Filipe Luis habló desde la emoción: “Me enorgullece haber llegado a esta cuarta final como entrenador” y advirtió a su rival: “Bruno Henrique está en su mejor momento”. El delantero será titular ante la baja de Pedro, que se lesionó y no estará disponible.

Formaciones, hora y TV

Flamengo: Agustín Rossi, Guillermo Varela, Leo Ortíz, Leo Pereira, Alex Sandro; Eric Pulgar, Jorginho; Jorge Carrascal, Giorgian de Arrascaeta, Éverton Cebolinha; Bruno Henrique. DT: Filipe Luis.

Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo Cerqueira, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez; Khellven, Allan Ellias, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Joaquín Piquerez; Vitor Roque, José Manuel López. DT: Abel Ferreira.

Hora: 18.

TV: Fox Sports y Disney+ Premium.

Estadio: Monumental de Lima, Perú.

Árbitro: Darío Herrera (Argentina).