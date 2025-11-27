Flamengo y Palmeiras por la final de la Libertadores: formaciones, hora y TV
Este sábado a partir de las 18 (hora argentina) el Flamengo y el Palmeiras se medirán en una nueva final por la gloria eterna en el Estadio Monumental de Lima.
Este sábado, desde las 18 (hora argentina), Flamengo y Palmeiras se enfrentarán en la final de la Copa Libertadores 2025. El duelo promete ser apasionante: ambos tienen planteles de jerarquía y pelean mano a mano el Brasileirao.
No será la primera vez que se crucen en esta instancia. En 2021 ya disputaron la final y fue triunfo para el equipo dirigido por Abel Ferreira, que ganó 2-1 en el alargue con un gol agónico de Deyverson. Aquel tanto llegó tras una falla clave de Andreas Pereira, jugador que este año desembarcó justamente en Palmeiras.
🔙 FLASHBACK – 27 DE NOVIEMBRE DE 2021— SportsCenter (@SC_ESPN) October 31, 2025
😱 Error INSÓLITO de Andreas Pereira y gol de Deyverson en la prórroga, para que Palmeiras le gane 2-1 al Flamengo y se quede con la final de la #Libertadores: ¿Tendrá revancha este 2025 con la camiseta del Verdao? pic.twitter.com/Z3QPC5VRM7
Su último enfrentamiento por el Brasileirao fue para el Mengão en el Maracaná: victoria por 3-2 con goles de Giorgian De Arrascaeta, Pedro y Jorginho para el local, mientras que Vitor Roque y Gustavo Gómez anotaron para la visita.
Su camino hacia la final
Flamengo fue de menos a más en esta edición de la Libertadores. En fase de grupos estuvo cerca de quedarse afuera: terminó segundo detrás de Liga de Quito. Central Córdoba fue tercero, pero los tres sumaron 11 puntos y la diferencia de gol definió las posiciones del Grupo C. Deportivo Táchira finalizó cuarto.
En octavos eliminó con autoridad a Internacional de Porto Alegre por un global de 3-0, y en cuartos superó por penales a Estudiantes en La Plata, con una brillante actuación de Agustín Rossi. La clasificación a la final la obtuvo ante Racing, con un 1-0 en Río de Janeiro y un 0-0 en Avellaneda.
Palmeiras, en cambio, tuvo un recorrido arrasador. Ganó los seis partidos de la fase de grupos ante Cerro Porteño, Sporting Cristal y Bolívar, y se clasificó como el mejor primero.
En octavos superó cómodamente a Universitario y en cuartos jugó una serie de altísimo nivel ante River, ganando tanto en Buenos Aires como en San Pablo. Recién en semifinales sufrió su primera derrota: 0-3 ante Liga de Quito en Ecuador. Sin embargo, en la vuelta ganó de forma épica por 4-0 y selló su boleto a Lima.
Como llegan al paritdo por la gloria eterna
Tras clasificar en Avellaneda, el equipo dirigido por Filipe Luis disputó siete partidos: ganó cuatro, empató dos y perdió uno, el clásico ante Fluminense. Con esa campaña, el conjunto carioca llega puntero del Brasileirao, cinco puntos por encima de su escolta y con dos fechas por jugar.
Esa escolta es Palmeiras, que parece haber puesto la cabeza en la final y perdió terreno en la pelea por el título: en los últimos cinco encuentros, cayó en tres y empató dos. En medio del mal momento, Abel Ferreira apuntó contra José Manuel el «Flaco» López: “En vez de correr hacia adelante, corre hacia atrás. Si va a hacer eso, es mejor poner a Maurício o Facundo Torres. Es un delantero centro, no un armador”, dijo en conferencia de prensa.
También cuestionó el apretado calendario: “No es normal encadenar partidos así y tener tan poco tiempo para recuperarnos”. Y agregó: “Directores de grandes clubes de Europa me llaman y me dicen que no entienden cómo vamos a disputar la mayor competición de Sudamérica y tres días antes tenemos un partido”.
Por su parte, Filipe Luis habló desde la emoción: “Me enorgullece haber llegado a esta cuarta final como entrenador” y advirtió a su rival: “Bruno Henrique está en su mejor momento”. El delantero será titular ante la baja de Pedro, que se lesionó y no estará disponible.
Formaciones, hora y TV
Flamengo: Agustín Rossi, Guillermo Varela, Leo Ortíz, Leo Pereira, Alex Sandro; Eric Pulgar, Jorginho; Jorge Carrascal, Giorgian de Arrascaeta, Éverton Cebolinha; Bruno Henrique. DT: Filipe Luis.
Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo Cerqueira, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez; Khellven, Allan Ellias, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Joaquín Piquerez; Vitor Roque, José Manuel López. DT: Abel Ferreira.
Hora: 18.
TV: Fox Sports y Disney+ Premium.
Estadio: Monumental de Lima, Perú.
Árbitro: Darío Herrera (Argentina).
