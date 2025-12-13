Final del Torneo Clausura, en vivo: formaciones confirmadas para Racing y Estudiantes

Ya está todo listo en el Estadio Madre de Ciudades y en minutos comienza la gran final. (Clarín fotografía)

Hoy, desde las 21, Racing y Estudiantes de La Plata se medirán por la final del Torneo Clausura 2025, en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero. El encuentro será dirigido por Nicolás Ramírez y se podrá ver por ESPN Premium y TNT Sports.

Gustavo Costas y Eduardo Domínguez ya confirmaron los once titulares que saldrán a la cancha en este partido decisivo.

Por el lado de la Academia, el entrenador se inclinó por el roquense Facundo Mura en el lateral derecho y Racing formará con: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara.

El único cambio en relación al equipo que disputó las semifinales ante Boca es el ingreso de Santiago Sosa en lugar de Marco Di Cesare.

En tanto, el equipo dirigido por Domínguez recuperó a Guido Carrillo, quien cumplió una sanción de cuatro fechas y volverá a ser titular, en la única modificación con respecto a los once que iniciaron el clásico ante Gimnasia.

De esta manera, Estudiantes formará con: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Ezequiel Piovi, Santiago Ascacíbar, Cristian Medina; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Edwin Cetré.

Con un marco imponente de público de ambas parcialidades, ambos equipos ya finalizaron la entrada en calor y volvieron a los vestuarios para la arenga final.



