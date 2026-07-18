Los Pumas, que homenajearon a los campeones del 86′, cayeron ante Inglaterra en un final polémico

En un cierre de partido cargado de polémica, Los Pumas no pudieron ante Inglaterra y cayeron por 31 a 24 en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la tercera fecha del Nations Championship

En una jornada donde el combinado argentino homenajeó a los campeones del mundo de México 86, utilizando una réplica de la camiseta que el seleccionado usó ante Inglaterra en ese Mundial, La Rosa lo ganó con lo justo sobre el elenco albiceleste, que a poco estuvo de empatarlo con el «casi» try de Bautista Delguy.

A instancias del TMO (el VAR del Rugby), y cuando parecía que el juez Angus Gardner concedía la conversión, se decidió anular la acción (ver abajo) y dar por terminado el encuentro, ante las fervientes protestas de los jugadores argentinos.

👀 Final con polémica en el partido entre #LosPumas e Inglaterra.



¿Fue try de Bautista Delguy?



👎🏻 El equipo argentino cayó por 31-24 en Santiago del Estero.



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El arranque del partido mostró a los ingleses imponiendo condiciones y siendo más efectivos. El conjunto dirigido por Steve Borthwick golpeó rápido con un try de Tommy Freeman y luego, aprovechando errores del conjunto argentino, Ben Earl apoyó por duplicado para que Inglaterra, con dos conversiones de Fin Smith, cierre el primer tiempo con ventaja de 19-3.

En el complemento, Los Pumas reaccionaron con Mateo Carreras apoyando el primer try y, poco después, otro try penal dejó el marcador 19-17. Pero las amonestaciones a Oviedo y Santiago Carreras le permitieron a Inglaterra encontrar espacios y, a través de Marcus Smith, concretar otro try y escapar en el marcador.

La jugada de la polémica en Santiago del Estero.

Cuando parecía todo liquidado, Argentina reaccionó con el try de Justo Piccardo, quedando a tiro del empate. Hasta que llegaría la acción de la polémica, en la última jugada del partido, con Bautista Delguy cayendo pero logrando apoyar contra las banderas, acción que el TMO anuló por considerar el balón fuera del campo.

El combinado argentino cerró así la primera mitad de la fase regular del certamen con dos derrotas -la anterior había sido contra Escocia, en Córdoba- y una victoria -sobre Gales, en San Juan-. En noviembre, como visitantes, se las verán con Francia, Irlanda e Italia.