Pronóstico: cómo va a estar en Neuquén y Río Negro este domingo 19 para ver la final del Mundial 2026

Este domingo 19 de julio se jugará la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. En medio de la lluvia y el frío, qué dice el pronóstico del tiempo para mañana en Neuquén y Río Negro.

Así va a estar en el Alto Valle este domingo 19

Según el sitio especializado Meteored, para este domingo 19 de julio en General Roca y alrededores se aguarda una madrugada con lloviznas débiles entre las 2 y las 5.

Durante la mañana, la mínima será de 2°C y desde las 8 a las 11 habrá presencia de niebla. A partir de la tarde, la máxima será de 9°C, acompañado por una leve brisa y un cielo nublado.

En horas de la noche, la temperatura descenderá a 6°C, con una sensación térmica incluso de 4°C, casi sin incidencia del viento.

Fuente: Meteored.

En Neuquén capital, por su parte, se aguarda una madrugada sin precipitaciones y con bajas temperaturas, con una sensación térmica promedio de 5°C.

Durante la mañana, estará parcialmente nublado y a partir de las 11 habrá presencia de niebla, con una mínima de 3°C.

Por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado y la máxima será de 10°C, con baja incidencia del viento. Por la noche, la sensación térmica volverá cerca de los 5°C, con una leve brisa acompañando desde el sudoeste.

Fuente: Meteored.

Qué pasa en Bariloche y San Martín de los Andes este domingo 19

En San Carlos de Bariloche, la jornada mundialista comenzará con una madrugada parcialmente nubosa, temperaturas de 1°C y una sensación térmica de 0°C. Durante la mañana, el cielo intercalará nubes y claros, con una mínima que se mantendrá en 1°C y una sensación térmica de -1°C.

Hacia la tarde, a la hora del partido, se espera que el cielo siga parcialmente nuboso con una máxima de 5°C y vientos provenientes del oeste que oscilarán entre los 10 y 23 km/h. Ya por la noche, el cielo estará entre despejado y con algunas nubes, con un marcado descenso de la temperatura hasta alcanzar los 0°C.

Fuente: Meteored.

Por su parte, en San Martín de los Andes la madrugada se presentará entre cubierta y parcialmente nubosa, con 4°C de temperatura. Durante la mañana, la mínima será de 3°C con un cielo parcialmente nublado y vientos del oeste que podrían alcanzar ráfagas de 27 km/h.

A partir de la tarde, la temperatura máxima llegará a los 7°C, manteniendo la nubosidad parcial y con una sensación térmica de 6°C. En horas de la noche, se aguardan nubes y claros, con la temperatura descendiendo nuevamente hasta 1°C.

Fuente: Meteored.

El pronóstico en Viedma para este domingo 19

En la Costa Atlántica, el pronóstico para Viedma indica una madrugada con nubes y claros, acompañada de una temperatura estable de 4°C. Durante la mañana, el cielo variará de cubierto a parcialmente nuboso, registrando una mínima de 3°C a primera hora y trepando a 6°C hacia el mediodía. P

ara la tarde, el cielo estará completamente cubierto, alcanzando una temperatura máxima de 11°C, impulsada por vientos regulares del sur que soplarán entre 13 y 28 km/h.

Finalmente, por la noche, las condiciones pasarán a estar parcialmente nubosas, con la temperatura bajando a 6°C y una sensación térmica en torno a los 5°C.