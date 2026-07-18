Se viene la final del Mundial 2026: la Selección Argentina y España definen al campéon en Estados Unidos este domingo

La espera terminó y la cita con la historia ya tiene escenario, hora y protagonistas. Este domingo, desde las 16 (hora argentina), la Selección Argentina y España se verán las caras en el imponente MetLife Stadium de Nueva Jersey para definir al campeón del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni y liderado por un incombustible Lionel Messi no solo buscará bordar la cuarta estrella en el escudo, sino también alcanzar un hito estadístico casi inalcanzable: convertirse en el tercer país en la historia en lograr un bicampeonato mundial consecutivo, igualando la proeza de Italia y Brasil.

Sin embargo, el duelo decisivo trasciende los noventa minutos de juego. La previa ha estado cargada de un clima frenético y condimentos inéditos: desde un histórico banderazo que tiñó de celeste y blanco el corazón de Times Square y fuertes temporales que alteraron las últimas prácticas, hasta la rosca política en Buenos Aires por un posible asueto y la confirmación de que Donald Trump entregará el trofeo.

«Vamos por todo»: el emotivo video de la Selección

En la noche previa a la gran final, las cuentas oficiales de la Selección Argentina encendieron la ilusión de los hinchas al publicar un video cargado de épica y emoción, resumiendo el espíritu del equipo antes del último partido del Mundial 2026 bajo el título «¡Vamos por todo!».

#SelecciónMayor Porque nunca nos conformamos con lo conseguido, ahí vamos otra vez.



¡Vamos por todo, Argentina! 🇦🇷💪🏼 pic.twitter.com/ucR3ic4a3S — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 19, 2026

Por su parte, el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, subió una foto junto a todo el plantel, cuerpo técnico y colaboradores junto el mensaje: «Aferrados a esta ilusión. Todos juntos. Somos AFA.»

Banderazo histórico en Times Square y la confirmación de María Becerra para cantar el Himno

La ciudad de Nueva York colapsó ante la marea albiceleste. Un histórico banderazo congregó a unos 20.000 hinchas argentinos en Times Square, extendiéndose por Broadway y la Séptima Avenida. La multitud obligó a la policía local a reforzar el operativo de seguridad y evaluar el traslado de hinchas a Central Park, mientras se reportaron reservas completas en bares de Manhattan y Queens.

Por otra parte, se confirmó oficialmente que María Becerra será la encargada de cantar el Himno Nacional Argentino en el estadio antes del encuentro.

Como antesala emotiva, a las 00:00 de este domingo, las señales de aire y deportivas (TyC Sports, ESPN, DSports y TNT Sports) reemplazarán la tradicional emisión de medianoche por una versión especial del Himno cantada por los propios jugadores de la Selección durante esta Copa del Mundo.

Trump, presente para entregar la Copa del Mundo

El plano extradeportivo sumó una figura de peso: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó su presencia en el MetLife Stadium y será el encargado de entregar el trofeo al equipo campeón.

Tras ausentarse por «agenda apretada» (y rumores de evitar cánticos reprobatorios) en el primer partido del Mundial entre Estados Unidos y Paraguay, el mandatario dirá presente en la final. En la previa, brindó una conferencia ante delegados futbolísticos donde elogió a Lionel Messi y se saludó con el titular de la AFA, Claudio Tapia.

Trump repetirá el rol que asumió en el Mundial de Clubes 2025, cuando Chelsea goleó 3-0 al PSG. En aquella ocasión, entregó las medallas a la izquierda de Gianni Infantino, le dio el trofeo al lateral Reece James y se quedó celebrando entre los jugadores londinenses. La noticia no pasó desapercibida en el bando europeo: el delantero español Borja Iglesias ya manifestó que, de ganar el título, espera que el saludo protocolar con el mandatario sea «un trámite breve». En el palco también se espera a figuras como Novak Djokovic, Tom Brady y Kevin Durant, quienes ya compartieron la previa con Scaloni, Dibu, De la Fuente y Rodri.

Las dudas de Scaloni en el 11 inicial y el temporal en Nueva York

La preparación para el duelo decisivo estuvo fuertemente condicionada por el clima. Aunque la calidad del aire mejoró tras los incendios forestales en Canadá, una intensa tormenta eléctrica obligó a España a suspender sus prácticas de campo y entrenar bajo techo. Por el lado argentino, el entrenamiento en el predio del New York Red Bull se demoró; los jugadores debieron hacer gimnasio y, 45 minutos después, saltar a un campo rápido y muy mojado.

En conferencia de prensa, Lionel Scaloni se quejó por la organización («Hoy nos obligaron a entrenar a un horario que no queríamos») y mantuvo el misterio sobre la formación, asegurando que esperará hasta último momento. En el ensayo, repartió 11 pecheras que dejaron pistas y dudas:

La defensa: Gonzalo Montiel corre con grandes chances de ser titular por sobre Nahuel Molina, de buenos ingresos pero que esperaría en el banco.

de buenos ingresos pero que esperaría en el banco. El mediocampo: Rodrigo De Paul podría recuperar la titularidad en lugar de Giuliano Simeon e. En la semana también probó a Giovani Lo Celso, mientras que Nicolás González siempre es una alternativa táctica para contener las subidas de Pedro Porro y Lamine Yamal.

e. En la semana también probó a Giovani Lo Celso, mientras que Nicolás González siempre es una alternativa táctica para contener las subidas de Pedro Porro y Lamine Yamal. El ataque: Julián Álvarez acompañará a Messi, dejando a Lautaro Martínez como relevo, a pesar de su gol agónico en semifinales.

En la conferencia previa, Emiliano «Dibu» Martínez reveló el sacrificio detrás de su Mundial: «Me duele todos los días. Todos los especialistas me recomendaron que no iba a poder jugar si no me operaba». Pese a la molestia física, el marplatense se mostró enfocado: «Quiero la valla invicta el domingo».

Por el lado de España, Luis de la Fuente tiene el equipo definido. Repetirá la formación que superó a Francia y Bélgica, consolidando su gran apuesta: Fabián Ruiz como titular y el talentoso Pedri como pieza clave para destrabar los segundos tiempos.

El MetLife Stadium: la revancha de Messi y el cruce con Yamal

El escenario de Nueva Jersey guarda un peso histórico ineludible para Lionel Messi. El 26 de junio de 2016, tras caer por penales ante Chile en la final de la Copa América Centenario (donde falló su remate), el Diez renunció a la Selección en esos mismos vestuarios: «Ya está, se terminó para mí la selección. Son cuatro finales, no es para mí», dijo aquella noche.

Diez años después, buscará saldar la cuenta en el mismo césped donde también supo brillar en 2012 con un hat-trick ante Brasil.

La final también estará marcada por el duelo generacional con Lamine Yamal. Sobre la viralizada foto de hace años donde un joven Messi baña a un Yamal bebé, el argentino resumió: «La vida es una locura». Scaloni, por su parte, bromeó sobre cómo marcar a la joya española: «Sería bueno encerrarlo en la habitación. Es un patrimonio del fútbol».

Por su parte, en la jornada previa a la gran final, Kylian Mbappé hizo historia. Pese a que Francia cayó 6-4 ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto, el delantero anotó un doblete que le permitió alcanzar los 22 goles en Mundiales, superando a Lionel Messi (21) como el máximo goleador histórico del certamen.

Qué se sabe del día después: ¿Habrá asueto?

Mientras el país aguarda el resultado, el Gobierno nacional analiza decretar un asueto administrativo para el lunes, atado a una eventual consagración. En caso de victoria, el plantel regresaría a Buenos Aires pasado el mediodía en un vuelo chárter, pero la organización ya desató tensiones políticas.

El presidente Javier Milei adelantó que dejará la Casa Rosada vacía de políticos para que el plantel, si lo desea, salude desde el histórico balcón a los fanáticos, marcando una «ausencia con presencia».

Sin embargo, el operativo de seguridad generó roces: la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, encabezó una reunión con Fuerzas Federales y la Ciudad de Buenos Aires, pero excluyó formalmente a la provincia de Buenos Aires, intentando minimizar la participación de la gestión de Axel Kicillof, pese a que el vuelo aterrizará en Ezeiza.

Desde AFA deslizan que la visita a la Casa Rosada sigue siendo la alternativa menos probable.

Todos los datos de la final Argentina-España por el Mundial 2026

Hora: 16:00.

TV: TyC Sports, Telefé, TV Pública, Disney+Premium, Paramount+.

Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovenia). Ya dirigió a Argentina en la caída 1-2 ante Arabia Saudita en Qatar 2022.

Ya dirigió a Argentina en la caída 1-2 ante Arabia Saudita en Qatar 2022. Indumentaria: Argentina jugará con su camiseta titular (celeste y blanca), pantalones blancos y medias blancas. Dibu Martínez vestirá de verde. España utilizará su casaca roja (con mangas azules y detalles amarillos) y pantalones/medias azules. Unai Simón irá de celeste.

El camino a la final: