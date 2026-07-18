Varvarco dejará de estar a 120 kilómetros de la primera estación de servicio en el norte neuquino

Varvarco, en el corazón del Alto Neuquén, atraviesa el momento más importante de su historia reciente. La confirmación de una estación de servicio YPF de bandera, sumada al avance del asfalto en la Ruta Provincial 43, promete terminar con uno de los reclamos más antiguos de sus 850 habitantes: la falta de combustible a mano en una región donde las distancias se miden en horas de ripio y montaña.

«Tenemos la estación de servicio más cercana a 120 kilómetros, en Chos Malal», resumió el intendente Ulises Herrera al repasar el plan de obras que impulsa el gobierno provincial para la zona. La cifra no es un dato menor: en un territorio de caminos sinuosos y clima exigente, recorrer esa distancia para cargar nafta o gasoil formó parte de la rutina de vecinos, productores y visitantes desde siempre. «Que se diseñara esta obra para Varvarco fue un acierto estratégico», planteó el jefe comunal.

La futura estación de servicio se ejecutará en paralelo con otro hito esperado: la pavimentación del tramo Las Ovejas–Varvarco de la Ruta 43, que avanza junto con el tendido de fibra óptica y la llegada del gas natural. «El asfalto nos va a cambiar muchísimas cosas para bien. No es lo mismo una localidad sin asfalto que otra que lo tiene», afirmó Herrera, para quien la obra vial es la que finalmente conecta a Varvarco con el resto de la provincia en condiciones de seguridad y previsibilidad.

A esas obras se suma un capítulo pionero en materia de servicios básicos: 17 lotes ya cuentan con redes de gas, electricidad y agua potable terminadas, un antecedente inédito en la localidad, donde apenas pase la veda invernal comenzará la construcción de siete viviendas. Para octubre o noviembre está prevista además la primera red cloacal de Varvarco, que hoy no existe.

Naturaleza, tradiciones y una postulación mundial

Pero lo que distingue a Varvarco no se agota en el asfalto ni en los servicios. La localidad está custodiada por el Domuyo, la montaña más alta de la Patagonia con 4.707 metros sobre el nivel del mar, y su entorno reúne geiseres, aguas termales y formaciones rocosas que no tienen equivalente en ningún otro punto de la provincia. Ese patrimonio natural, sostenido además por la trashumancia y las tradiciones del norte neuquino, la convirtió este año en una de las 56 localidades argentinas postuladas al programa Best Tourism Villages, impulsado por ONU Turismo. El certamen distingue a pueblos rurales que preservan su patrimonio cultural y natural, impulsan un modelo de desarrollo sostenible y mantienen vivas sus tradiciones como parte de su identidad. La localidad busca así seguir los pasos de Caviahue-Copahue, distinguida en la edición 2024 del mismo certamen.

Herrera es consciente de que ese doble proceso —obras estructurales y proyección turística internacional— exige que la comunidad se prepare para lo que viene. «Varvarco no va a ser la misma localidad. Hoy no contamos con un botiquín de farmacia o una panadería; ahora que tenemos las herramientas, depende de nosotros prepararnos para recibir a los visitantes«, planteó el intendente, en referencia al desafío de acompañar la llegada de turistas y nuevos vecinos con una oferta de servicios a la altura.

Además de las obras de conectividad, Varvarco atraviesa otro proceso clave para su futuro turístico: la localidad resultó postulada al programa de ONU Turismo, que este año recibió un número récord de 56 postulantes de 19 provincias. Neuquén cuenta con la representación exclusiva de Varvarco, la única localidad de la provincia entre las candidatas de todo el país.

El valor de la identidad y la trashumancia neuquina

El reconocimiento internacional no premia la masividad ni la infraestructura turística tradicional, sino la capacidad de un pueblo de sostener su identidad cultural y su entorno natural con un desarrollo sustentable. Según explicó el subsecretario de Turismo provincial, Sergio Sciacchitano, Varvarco fue elegida por ser una de las localidades más emblemáticas del norte neuquino, representativa de la identidad regional, en particular por sostener viva la trashumancia como actividad ancestral.

La Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación es la encargada de seleccionar a los ocho mejores pueblos turísticos del país, que luego representarán a la Argentina ante el comité internacional de ONU Turismo. Neuquén ya cuenta con un antecedente directo: Caviahue-Copahue logró la distinción en la edición 2024, y ahora es Varvarco la que busca repetir ese logro y sumar a la provincia por segunda vez al selecto grupo de los Best Tourism Villages del mundo.

Recuadro: Varvarco en números