Reino Unido despliega aviones y buques de guerra en el estrecho de Ormuz: busca proteger el tránsito marítimo

Reino Unido desplegará drones, cazas y un buque de guerra para reforzar la seguridad en el estrecho de Ormuz (Foto: gentileza)

El gobierno del Reino Unido anunció eldespliegue de drones, aviones de combate y un buque de guerra en el estrecho de Ormuz, como parte de unamisión multinacional destinada a proteger el tránsito marítimo en la región. La medida se da en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente por el conflicto que involucra a Irán, Estados Unidos e Israel.

La estrategia británica incorporará equipos de especialistas en operaciones militares, los cuales estarán organizados en el territorio del estrecho para intervenir en operaciones de limpieza de minas.

Desde Londres se enviarán aviones Typhoon, drones marítimos y el destructor HMS Dragon como parte de una misión internacional para garantizar la navegación en una de las rutas petroleras más importantes del mundo, en medio de la escalada de tensión con Irán.

Entre los recursos que enviará el país europeo se encuentran equipos especializado en defensa aérea. Además, las autoridades británicas confirmaron el uso de drones marítimos de superficie para patrullar el corredor estratégico.

El ministro de Defensa británico, John Healey, señaló que la misión tendrá un carácter “defensivo” y buscará garantizar la libertad de navegación para los buques comerciales. Según informó el gobierno británico, más de mil efectivos del Reino Unido ya se encuentran desplegados en la región colaborando en tareas de vigilancia y defensa.

El ministro de Defensa británico, John Healey (Foto: Wojtek Radwanski)

La prioridad será evitar nuevos incidentes y garantizar el flujo comercial en uno de los puntos más estratégicos del comercio mundial.

Reino Unido desplegará aviones en el estrecho de Ormuz: el principal objetivo del ejército británico en la región oriental

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los pasos marítimos más sensibles del planeta, ya que dentro de su ruta circula cerca del 20% del petróleo comercializado a nivel mundial. La interrupción parcial del tránsito en la zona elevó la preocupación internacional por el impacto en el suministro energético y en los precios globales.

Como parte del operativo, Londres también destinará unos 115 millones de libras esterlinas para reforzar capacidades antidrones y tecnologías navales autónomas. El objetivo es aumentar la protección de los barcos mercantes y reducir riesgos ante posibles ataques o bloqueos marítimos.

La iniciativa británica se suma a otros movimientos militares impulsados por países occidentales en la región. En las últimas semanas, Estados Unidos anunció el envío de destructores, aeronaves y miles de soldados para escoltar embarcaciones atrapadas en el Medio Oritente ante el agravamiento de la crisis regional.

Con información de Infobae