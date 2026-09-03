Flaco López renovó con Palmeiras y explicó por qué miró la premiación de España en el Mundial

El Flaco López explicó por qué decidió mirar la premiación de España en el Mundial 2026.

José Manuel “el Flaco” López renovó su contrato con Palmeiras y, en ese contexto, respondió una pregunta sobre la actitud que tuvo después de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. El delantero argentino fue uno de los pocos integrantes de la Selección que observó la premiación del conjunto europeo y explicó por qué tomó esa decisión.

Luego del encuentro, que terminó con la consagración de España, los futbolistas argentinos recibieron sus medallas y se acercaron a saludar a los hinchas. Mientras La Roja levantaba la Copa del Mundo, la mayoría de los integrantes de la Selección decidió no observar la celebración. Sin embargo, el Flaco López permaneció con la mirada en el campeón.

Ante la pregunta sobre su actitud, el delantero se sorprendió y soltó una carcajada antes de responder. “Creo que fue en gran medida porque así nos lo dice nuestro entrenador, Abel. Siempre nos inculca y nos habla de eso. Es el hecho de ser respetuoso”, explicó. La declaración se produjo durante una entrevista realizada por niños para el canal oficial de Palmeiras.

El Flaco renovó su vínculo con Palmeiras hasta el 2030. (@palmeiras)

“Creo que en ese momento necesitaba mirar porque yo también quiero volver allí algún día y lograr ganar. Eso es parte del sufrimiento, hay que aceptarlo y mirar las cosas. Eso te hará mucho más fuerte cuando logres lo que tanto deseas”, explicó el atacante.

Em entrevista aos torcedores mirins do Palmeiras, Flaco López falou sobre ter sido o único jogador da Argentina a acompanhar a premiação da Espanha na Copa do Mundo. pic.twitter.com/t61INq8h1G — Twit Palmeiras (@twitpalmeiras) September 1, 2026

Y agregó: “Cuando el argentino no puede ganar, porque el fútbol es un deporte, lo acepta de la mejor manera posible y entrega todo lo que tiene dentro del campo. Cuando no podemos ganar se acepta y se sigue adelante”, sostuvo.

Flaco López y su admiración por Lionel Messi

Por otro lado, López contó qué representó para él compartir plantel con Lionel Messi en la Selección Argentina. “Es una sensación única porque ustedes también deben tener sus ídolos y el mío era Messi”, señaló.

Y continuó: “Es un sueño cada vez que estoy con él en la selección nacional, incluso me pongo nervioso cada vez que estoy cerca de él. Es muy especial para mí porque me hace recordar a cuando era pequeño y quería conseguir eso”.