Marcelo Gallardo está cerca de ser el nuevo entrenador de Ecuador

La Federación Ecuatoriana de Fútbol quiere definir al nuevo entrenador de la Selección y Marcelo Gallardo está cada vez más cerca. Restan detalles económicos para que el ex director técnico de River tome las riendas de la Tri para afrontar el nuevo ciclo mundialista de cara al 2030.

Según pudo saber, el miércoles se llevó a cabo una reunión muy positiva entre las partes y habrá otra el viernes. De llegar al acuerdo total desde lo económico, podría cerrarse el arribo de Napoleón para que su estreno sea durante la próxima fecha FIFA.

El contrato del Muñeco se rubricaría por cuatro años de trabajo, con vistas a la Copa del Mundo que se llevará a cabo en 2030. La intención es sostener un proyecto de largo plazo al frente de la selección conocida como la Tri.

La FEF ya tiene acordados amistosos para la fecha FIFA de septiembre y octubre. Primero chocará contra Corea del Sur en Suwon. Posteriormente, participará de un cuadrangular con Japón, Panamá y Nueva Zelanda, que se llevará a cabo en el Estadio Internacional de Yokohama.

Gallardo le gana la pulseada a Roberto Martínez

En las últimas horas, Roberto Martínez surgió como otro de los candidatos a quedarse con el cargo. El entrenador español, de último paso con la Selección de Portugal, es otra de las alternativas que maneja la Tri, de acuerdo a lo informado por el periodista Matteo Moretto.

El encargado de conducir tácticamente a los lusos en el último Mundial de Cristiano Ronaldo se metió en la pelea por tomar las riendas de Ecuador. Sin embargo, Gallardo sigue picando en punta para ser el sucesor de Sebastián Beccacece en la FEF.