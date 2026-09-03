El riesgo país cayó a 493 puntos y los bonos extienden las subas, pero el Merval y los ADR operan en baja

El mercado financiero argentino profundizó este jueves la compresión del costo de endeudamiento soberano: el riesgo país retrocedió 1,4% y se ubicó en 493 puntos básicos, consolidándose por debajo de la barrera de las 500 unidades. El indicador elaborado por JP Morgan extendió la racha positiva iniciada tras las señales fiscales del equipo económico en el exterior, impulsado por una sostenida demanda sobre los títulos de la deuda pública.

En paralelo, el comportamiento de los activos mostró una marcada divergencia sectorial. Mientras los bonos soberanos en moneda extranjera operaron con avances generalizados en toda la curva y las cotizaciones financieras del tipo de cambio anotaron bajas marginales, los papeles del sector privado exhibieron una corrección a la baja tanto en la plaza porteña como en la Bolsa de Nueva York.

Riesgo país Argentina · EMBI+ (puntos básicos) — — Anterior 500 Apertura 500 Máximo 502 Mínimo 493 1M 3M 6M YTD 1A Serie de cierres diarios del riesgo país de Argentina. Fuente: Rava Bursátil

Curva soberana 100% en verde y retroceso de los dólares financieros

Los paneles de Rava Bursátil indicaron que títulos públicos en dólares mantuvieron la firmeza a lo largo de la tarde. En el segmento bajo legislación extranjera, las ganancias estuvieron lideradas por el Global 2030 (GD30D), que avanzó 1,2% para cerrar en US$58,18, seguido por el GD46D (+0,6% a US$68,49) y el GD35D (+0,5% a US$80,13). En la plaza local, las subas se hicieron sentir en el AE38D (+0,6% a US$79,07), el AL35D (+0,6% a US$76,45) y los tramos cortos como el AL30D y AL29D (+0,4%).

Ese apetito por deuda argentina coincidió con una moderación en la demanda de divisas en los canales alternativos. El dólar MEP cedió 0,4% hasta los $1.527,62, al tiempo que el Contado con Liquidación (CCL) cayó a $1.586,37 (-0,2%). Por su parte, en el segmento formal, el dólar mayorista retrocedió 0,2% para fijarse en $1.508,00, dejando al tipo de cambio oficial minorista en $1.530,00 ($1.989,00 para los consumos alcanzados por el recargo tarjeta).

Toma de ganancias en el Merval y números rojos en Wall Street

A contramano del rally de la renta fija, el panel de renta variable interrumpió una serie de tres ruedas consecutivas en alza. El índice S&P Merval cayó 1,7% y perforó los 3,1 millones de puntos, ubicándose en 3.053.475,40 unidades, lo que equivale a US$1.924,82 medido al tipo de cambio implícito.

En Wall Street, la mayoría de los certificados ADR argentinos pasó a terreno negativo hacia el tramo final de la rueda. Las mayores bajas se concentraron en Cresud (-3,6% a US$11,76), YPF (-2,9% a US$52,35), Transportadora de Gas del Sur (-2,9%) y Loma Negra (-2,6%). El sector bancario también operó en retroceso, con caídas en Banco Francés (-1,5%), Supervielle (-1,2%) y Grupo Financiero Galicia (-0,9%). Solo esquivaron la tendencia vendedora compañías tecnológicas e industriales como Globant (+4,4% a US$40,57), Ternium (+1,6%) y Tenaris (+0,8%).

Alerta por el petróleo: el crudo Brent tocó máximos por la tensión en Medio Oriente

El clima en las pantallas bursátiles globales estuvo condicionado por una fuerte escalada en los precios de la energía. Los contratos a futuro del petróleo crudo Brent subieron hasta los US$96,19 por barril, marcando un nuevo récord para las últimas seis semanas tras los recientes ataques militares de Estados Unidos contra objetivos en Irán y las advertencias del gobierno israelí sobre posibles represalias contra la infraestructura energética de Teherán.

La preocupación internacional se intensificó ante eventuales interrupciones en el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, paso estratégico por donde transita un volumen clave de la oferta petrolera global. Este endurecimiento de las cotizaciones del crudo reaviva la presión sobre los costos de los combustibles a nivel internacional y añade volatilidad sobre las expectativas de tasas de interés de la Reserva Federal estadounidense, un factor externo que los operadores locales siguen de cerca para proyectar la sostenibilidad de la baja del ries